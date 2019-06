VVD Ede en Burgerbelangen stellen raadsvragen over radicalisering

Samen met Burgerbelangen heeft de fractie van de VVD vragen gesteld over de radicalisering Ede. Verslaggever Martin Both van Omroep Ede sprak met VVD-raadslid Bart Omlo over de kwestie.

Bart Omlo vertelt dat ze het jaarrapport van de politie met veel interesse hebben doorgenomen. 'Het positieve is dat er over veel onderwerpen feitelijke informatie beschikbaar is, je ziet dat woninginbraken dalen en de diefstallen minder worden.'

Toen de VVD en Burgerbelangen echter bij het puntje radicalisering kwamen stond er volgens de twee politieke partijen eigenlijk niet veel beschreven. Zo staat er volgens Omlo niets in over hoe de stand van zaken rond radicalisering in Ede is. 'Daar hebben we samen met Burgerbelangen een aantal raadvragen over gesteld om gewoon eens te weten te komen wat de gemeente doet om radicalisering te voorkomen.'

Want is het nou erger of minder geworden in Ede, dat vragen de partijen zich hardop af. 'We zien ook dat de burgemeester in een aantal interviews heeft aangegeven dat er zelfs ook voormalig jihadstrijders naar Ede terugkeren en over weinig middelen beschikt de situatie aan te pakken.'

'Wees transparant'

Het raadslid stelt dat onlangs in de Gelderlander stond dat het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om het radicaliseren in de Nederlandse gemeenten tegen te gaan. 'We weten bijvoorbeeld helemaal niet of de gemeente Ede geld heeft gekregen van het Rijk om maatregelen te kunnen nemen. Uit een onderzoek is gebleken dat we helemaal niet weten wat er met geld gebeurd is en of het effect heeft gehad.' De VVD en Burgerbelangen pleiten daarom voor meer transparantie over het onderwerp om gerichte maatregelen te kunnen nemen. 'Er is nu veel onduidelijk', stelt Omlo.

Radicaliseren is volgens Omlo iets wat sluimert onder de oppervlakte. 'Het gaat in het nieuws vaak over mensen die terugkeren uit gevaarlijke gebieden, je ziet dat het in bepaalde wijken onrust oplevert. Het slechtste wat je dan kunt doen is daar niet transparant over communiceren.'

Luister hier naar het hele gesprek met Bart Omlo over radicalisering.

