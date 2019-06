Zo bereiden sporters zich voor op de eerste Achterhoekse Unieke Spelen

door Melanie Lokate

Ook Marco heeft een grote glimlach op zijn gezicht. 'Dit is echt heel erg leuk', vertelt hij. 'De afwisseling en dat je fijn bezig bent. Niet echt zware wedstrijden, maar gewoon gezellig met elkaar zijn, dat is fijn.' Marco is goed in het spelen van bocce, een soort jeu-de-boules.

Bloedfanatiek staat hij het spel te spelen. Terwijl hij een grote groene bal gooit begint hij te mopperen: 'Nee, die is niet goed genoeg'. Maar lol heeft hij wel. Keer op keer.

Werkelijk mee kunnen doen

En dat is wat trainer Boudewijn Inja bij iedereen probeert te bereiken. Plezier in het spel en meedoen. 'Daar krijg ik zelf ook energie van'. Boudewijn traint deze doelgroep al zo'n dertig jaar, maar je ziet bij hem de passie nog steeds. Hij moedigt iedereen aan. Als een pijl niet zover gegooid werd schreeuwt hij: 'Goed zo Erik, je bent al veel verder gekomen dan net.'

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.



Het motiveert de sporters en dat is precies wat volgens Boudewijn nodig is. 'Het is heel erg belangrijk dat we deze doelgroep aan het sporten krijgen. Je ziet dat ze nog niet genoeg meedoen en wij proberen daar iets aan te doen. Mensen moeten werkelijk mee kunnen doen.'

Eerste Achterhoekse Unieke Spelen

Vorig jaar was de Achterhoek gastheer van de Special Olympics Nationale Spelen. Ruim tweeduizend sporters deden toen mee aan diverse sporten die verspreid door de Achterhoek georganiseerd werden. Het positieve gevoel dat de Achterhoek overhield wil de regio vasthouden en daarom worden dit jaar voor het eerst de Achterhoekse Unieke Spelen georganiseerd.

'Het grootste verschil met de Special Olympics is dat nu iedereen mee kan doen', zegt Boudewijn. 'Bij de Special Olympics moesten deelnemers minimaal een half jaar lid zijn van een sportvereniging en dat hoeft nu niet.' Op 22 juni worden tal van sporten gespeeld. De hoofdsporten zijn voetbal, bocce, beachvolleybal, atletiek en wielrennen. Maar er zijn demonstraties van tal van andere sporten.

'Wat ik persoonlijk heel mooi vind is dat we aandacht besteden aan MATP. Dat staat voor motorisch activiteiten trainingsprogramma en is gericht op mensen met ernstig meervoudige beperkingen. Ik vind het prachtig dat deze groep ook echt mee kan doen.' Doel is om de doelgroep in beweging te krijgen. 'En natuurlijk hopen we dat mensen zich bij een sportvereniging aansluiten. Want ook deze groep moet bewegen. Ze moeten naar buiten, dat is veel gezonder!'

En ook Gijs hoopt ook dat er veel nieuwe sporters bij komen. 'Hoe meer sporters we krijgen hoe fanatieker wij zelf ook worden.'

Unieke sporters doen mee aan triathlon

Voor menig sporter is een grote uitdaging: de triathlon. In Aalten organiseert de Stichting Triathlon Aalten een achtste (0,5 km zwemmen, 20 km fietsen en 5 km lopen) en een kwart triathlon (1 km zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen). En de unieke sporters, die doen gewoon mee. Hoe ze dat doen? Boudewijn vertelt het in onderstaand filmpje.