Posbank zeker tot Pinksteren dicht na tornado

Omliggende bomen en bomen die mogelijk nog om kunnen vallen zorgen volgens de burgervader voor gevaarlijke situaties. Dat geldt met name voor toeleidende wegen naar de Posbank, zoals de Schietbergseweg.

Teleurstelling voor recreanten

De gemeente is samen met eigenaar Natuurmonumenten bezig de belangrijkste plekken te zekeren en bomen weg te halen, zegt Van Eert. Het gebied wordt stapsgewijs vrijgegeven. 'Dat gaat nog een aantal dagen duren.'

Of de Posbank tijdens het pinksterweekend weer toegankelijk is, kan hij niet zeggen. 'We realiseren ons dat het voor mensen die er willen recreëren misschien een teleurstelling kan zijn, maar we vinden veiligheid echt het allerbelangrijkste', aldus de burgemeester. 'Dat wordt het leidmotief waarmee we zullen kijken wat we weer kunnen openstellen.'

Je kunt nog steeds zien dat er echt iets grootschaligs is gebeurd' Carol van Eert

Hoe groot de schade in Rheden is, is volgens Van Eert ruim een dag na de tornado nog moeilijk in een getal te vangen. Dat komt doordat het grootste deel van de schade bij particulieren zit, stelt hij. 'Het is wel zo dat je als je nu door het dorp gaat, ook nadat we heel veel hebben opgeruimd, nog steeds kunt zien dat er echt iets grootschaligs is gebeurd.'

Niet alleen zijn daken van huizen gewaaid en auto's kapot, ook in de constructie kan volgens de burgemeester 'iets aan de hand zijn'. 'Er zijn toch een aantal woningen door grote bomen geraakt.'

Asbest nog in tuinen

Het openbaar gebied waar de gemeente verantwoordelijk is, is volgens Van Eert al voor een groot deel op orde. Daarbij doelt hij onder meer op de asbest, die verspreid door Rheden lag. 'De laatste plek waar dat nu nog kan spelen is in de tuinen van sommige mensen.' De gemeente brengt nu in kaart waar dat het geval is, zodat inwoners daarvan op de hoogte kunnen worden gebracht.

