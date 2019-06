'Wat heb je er aan als je die nationale vogel alleen nog kunt bewonderen op een boekomslag of een postzegel?'

Mist en zon zie je zelden in één oogopslag. En als ik de Arkemheenpolder bij Nijkerk in loop en op het eerste hek zit ook nog een prachtige grutto te wachten op mijn komst, is m’n dag om half 7 ’s ochtends al meer dan goed.

En toch bekruipt me hier altijd een weemoedig gevoel, omdat het aantal grutto’s, kieviten en tureluurs steeds verder lijken te dalen. Om van de kemphanen en de veldleeuweriken maar te zwijgen.

Vandaag is het anders. Want de mist lijkt op te trekken en een mooie toekomst gloort. Elf boeren hebben de knuisten ineen geslagen, ze hebben land geruild en van wat ze over hadden hebben ze het eerste Nederlandse particuliere weidevogelreservaat gemaakt. Voor altijd.

Want wat heb je aan een nationale vogel, als je die alleen nog kunt bewonderen op een boekomslag of een postzegel? Harm Edens

Met steun van de provincie lijkt er eindelijk groei mogelijk voor deze kwetsbare vogels. Geen gerommel in de marge, geen getuttebak op de vierkante centimeter… twee grote lappen grond, permanent plasdras… met voldoende voedsel en beschutting voor de kuikens om veilig op te groeien.

En met genoeg volwassen vogels om indringers weg te kunnen jagen. Alleen de vos moet nog actief worden aangemoedigd om hier niet meer te komen lunchen. Ik wil vandaag te weten komen of dit echt gaat werken. Dat zou geweldig zijn.

Want wat heb je aan een nationale vogel, als je die alleen nog kunt bewonderen op een boekomslag of een postzegel? Die laatste wordt zelf al met uitsterven bedreigd. Ik loop opgetogen door. Een koe duikt op uit de mist. We kijken elkaar aan. Ze knikt want ze heeft het al gehoord. De grutto blijft in Arkemheen! Mogen er vele plekken en vele provincies volgen.

