Al maanden hetzelfde liedje in Barneveld door slechtvalken in kerktoren

Het is al maanden hetzelfde liedje in Barneveld. Letterlijk, want door broedende slechtvalken mag niemand meer in de toren van de Oude Kerk komen om nieuwe liederen te spelen.

door Wim van Amerongen

Beiaardier Boudewijn Zwart zit op vrijdagmiddag op het terras in plaats van in de kerktoren. Want door de slechtvalken kan hij al maanden niet meer spelen. 'Ik krijg regelmatig vragen van mensen wat er aan de hand is', vertelt hij.

Ondanks dat het terrasweer is, baalt hij als een stekker. Volgens hem is het namelijk goed mogelijk om een ander lied te spelen zonder dat de valken hem in de gaten hebben. 'Ik ga niet zo hoog als de slechtvalken zitten en ik blijf aan de binnenkant van de toren.'

Natuurbeschermingswet

De gemeente Barneveld geeft aan zich aan de natuurbeschermingswet te houden. Daarin staat dat het verstoren van broedende vogels is verboden. Laat staan zeldzame slechtvalken. Een woordvoerder geeft daarom aan dat ze zich aan de regels willen houden. Of het nou even snel een nieuw deuntje spelen is of simpelweg het ophangen van de vlaggen. Niemand mag er in.

'Ik vind het bewonderenswaardig van de gemeente dat ze de wet zo goed volgt', vertelt Lars Soerink van Vogelbescherming Nederland. 'Maar het draagvlak vanuit de samenleving is ook belangrijk. Het moet straks niet zo zijn dat iedereen een hekel aan de slechtvalken krijgt.'

Volgens Soerink is het goed mogelijk om zo nu en dan een nieuw lied in de kerk te programmeren. 'Om dat elke dag te doen is natuurlijk ook niet goed, maar onder begeleiding van een vogelaar op het moment dat de valken op zoek zijn naar eten is het goed mogelijk om even de toren in te gaan', legt hij uit.

Nieuwe liedjes

Inmiddels heeft Zwart de extra vrije uurtjes goed besteedt. Inmiddels heeft hij al een playlist klaar voor wanneer hij weer mag spelen. 'Van een mevrouw die onderaan de toren woont heb ik het verzoek gekregen om iets te spelen uit The Sound of Music. Dus het eerste nummer dat ik ga spelen is My Favorite Things'.

Voorlopig lijkt het er nog niet op dat de valken snel weg zullen zijn. 'Ze zitten wel redelijk aan het eind van hun broedperiode, maar het kan nog een paar weken duren voordat ze weg zijn', aldus Soerink.