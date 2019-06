Edese kandidaten niet naar Europees parlement

Eind mei zijn er Europese verkiezingen gehouden. De gemeente Ede leverde drie kandidaten namens de SGP, ChristenUnie en de VVD. Alle drie de kandidaten hebben niet genoeg stemmen behaald om als Europarlementariër in Brussel aan de slag te gaan. Verslaggever Martin Both van Omroep Ede sprak met VVD-gemeenteraadslid Sjoerd Bakker en Arjen Droog van de Edese ChristenUnie over hun kandidaatstelling.

Bakker had 21.513 stemmen nodig om de gang naar Brussel te mogen maken. ‘Ik heb maar liefst 6730 stemmen weten binnen te halen, helaas net onvoldoende om naar Europa te gaan’, lacht het gemeenteraadslid. Bakker blikt ondanks de lichte teleurstelling tevreden terug naar de campagnetijd. ‘Wat ik echt het allerleukst vond was gewoon het in gesprek gaan met mensen om te vertellen wat Europa doet en hoe belangrijk Europa is.’ Bakker vond het een hele leerzame periode. ‘Ik heb ontzettend veel nieuwe mensen leren kennen en ze mogen vertellen wat mijn ambities zijn.’

In Europa had Bakker graag het klimaatprobleem op een pragmatische manier aangepakt. ‘Maar ook in Ede wil ik me juist richten op de innovatie die er al wel is. Wat zou bijvoorbeeld het alternatief op het leggen van zonnepanelen zijn. Het zou zonde zijn als veel landbouwvelden daarmee verloren zou gaan.’

'Het is prima zo'

De VVD’er vertelt dat hij al over de teleurstelling heen is. ‘Er wachten bij Edese gemeenteraad weer genoeg dossiers waar ik me in kan vastbijten, dat geeft me energie. Het is prima zo.’

Toevallig moet Arjen Droog (CU) binnenkort nog naar Brussel, maar niet voor Europese zaken. Het raadslid is eveneens tevreden over de campagnetijd. 'Dat heb ik echt heel leuk gevonden. Ik had verwacht dat ik veel mensen zou tegenkomen die boos of geïrriteerd zouden zijn over het onderwerp, dat viel achteraf reuze mee. Ik heb ontzettend veel leuke gesprekken gehad.

Droog is niet teleurgesteld over het feit dat hij geen Europarlementariër is geworden. 'Ik stond op plek zes en we hadden twee zetels. Dan weet je van tevoren dat het wel een extreem goede uitslag moet zijn om erbij te zitten. Wat ik erg leuk vond is dat in Lunteren 1 op de 8 mensen op mij hebben gestemd, dat vind ik als inwoner van Lunteren echt een heel mooi resultaat.'

Luister hier het hele gesprek met Sjoerd Bakker en Arjen Droog terug.