Molukse meiden en boerendansers, Vaassen in 1966

Het dorpsleven van Vaassen komt uitgebreid in beeld in deze aflevering van Ons Dorp. We zien de mensen thuis, in hun bedrijf, bij de fabriek waar ze werken en natuurlijk in verenigingen. De filmploeg doorkruist het plaatsje op een regenachtige maandag. Op de christelijke kleuterschool is een jongen jarig, hij wordt 5 (en is nu dus een man die richting 60 gaat) en mag de vrolijke jarigen-muts op. Lekker onverantwoord trakteert hij op lollies. Bij de Landbouwbank kun je ook sparen. Een jeugdige klant speelt mee en laat het zich uitleggen.

Op de Mariaschool waar de nonnen les geven spelen de jongens vooral met (Bambino)blokken en zitten de meisjes in de poppenhoek. Bij Vulcanus ijzergieterij vertrekken de werknemers naar huis voor het middageten. Een enkeling op Solex of brommer, maar de meesten gewoon te voet of met de fiets. Bij café Maartenshof krijgen twee jongemannen (die we vaker zien in deze film) een Pepsi ingeschonken. In café Schepop komen de dames van plattelandsvrouwenclub Vaassen-Emst bij elkaar en misschien hebben zij geld bij elkaar gebracht om de film te laten maken.





De boerendansers bij het kasteel



Ook het Molukse woonoord komt in beeld met de scholen en het enorme enthousiasme en de vrolijkheid van de kinderen is prachtig om te zien. Bij Bervoets kleding zoekt een dame (ondanks de regen) naar een badpak en bij Rijschool Roffel wordt theorieles gegeven en zien we een lachende jongeman een examen afleggen. De boerendansers geven een demonstratie bij kasteel De Cannenburg en de afsluitende optocht is een enorm spektakel met heel veel groepen, zoals scouting, gym, voetbal en muziek.

Te zien dinsdag 18 juni. Dit is de twaalfde uitzending van de nieuwe reeks in 2019.

Ons Dorp op TV: dinsdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.