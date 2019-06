Waarom het overlijden van de 17-jarige Noa uit Arnhem wereldnieuws is

Het overlijden van de 17-jarige Noa Pothoven krijgt in internationale media veel aandacht. De Arnhemse bracht vorig jaar de biografie Winnen of leren uit, een boek waarin ze haar levensverhaal vertelt. Ze was elf, werd toen twee keer aangerand en later ook nog verkracht. Dat leidde uiteindelijk tot een diep verlangen naar de dood. '(Over)leven. In mijn boek lees je hoe ik dat doe, of hoe ik dat in ieder geval probeer', staat in de beschrijving op de site van haar uitgeverij.

Pothoven overleed zondag, schrijft de NOS. In internationale media, onder meer in de VS en het Verenigd Koninkrijk, werd aandacht besteed aan haar dood. En ook was ze in Italië trending topic op Twitter. Verschillende media, waaronder The Washington Post, Euronews en Russia Today schreven dat er sprake was van euthanasie. Zelfs media in India en Australië berichtten erover.

Maar er is geen sprake van euthanasie, zo meldt GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld, die nauw contact heeft en had met de familie en Noa zelf. 'Haar familie en vrienden willen dat mensen weten dat ze niet overleed door euthanasie', twittert ze.

Volgens de Gelderlander, dat eerder ook berichtte over het boek van het meisje, overleed ze nadat ze was gestopt met eten en drinken. Ze werd daarbij begeleid door een medisch team, aldus de krant. Wat er zich heeft afgespeeld na het moment dat Pothoven stopte met eten en drinken, is niet bekend.

Eerder verzoek

Pothoven deed eerder wel een verzoek om euthanasie. Ze benaderde volgens de Gelderlander halverwege vorig jaar zonder medeweten van haar ouders de Levenseindekliniek in Den Haag, maar daar werd ze destijds afgewezen vanwege haar leeftijd. Pothoven vertelde in een interview met de krant dat ze anorexia had ontwikkeld, een depressie, een dwangstoornis, een persoonlijkheidsstoornis en dat ze zichzelf verminkte. Ze deed verschillende zelfmoordpogingen.

'Het begon met ideeën van: het is beter als ik er niet ben, want dan hebben anderen geen last meer van mij en ik geen last meer van mij', vertelde ze tegen de krant. 'Dat liep uit op een heleboel pogingen en een heel traject.'

Rectificaties

Verschillende internationale media hebben hun berichtgeving vandaag overigens gerectificeerd. Euronews schrijft dat het informatie over de dood van Pothoven heeft verwijderd. Bij The Washington Post werd in eerste instantie gemeld dat ze door euthanasie was gestorven, maar later corrigeerde de redactie dat. Ook onder meer The Independent en Russia Today hebben hun artikelen aangepast.

Bij het Britse boulevardblad Daily Mail werd gemeld dat Pothoven 'toestemming had om thuis te sterven op basis van de Nederlandse euthanasiewetgeving'. Ook het Amerikaanse Fox News berichtte dat de 17-jarige is overleden nadat ze een euthanasieverzoek had gedaan. Bij de naar eigen zeggen grootste Australische nieuwssite News.co.au wordt nog altijd gemeld dat ze is geëuthanaseerd, net als bij het Indiase Zee News.

De Nederlandse wet spreekt over euthanasie als een arts dodelijke medicijnen toedient aan een patiënt om een eind te maken aan ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Ook hulp bij zelfdoding door een arts valt onder de euthanasiewet, aldus de Rijksoverheid. Euthanasie is in principe strafbaar, maar als een arts zich houdt aan de zogenoemde zorgvuldigheidseisen is euthanasie toegestaan. Euthanasie mag alleen bij mensen die ouder zijn dan 12.



De vader van Pothoven doet bij de Gelderlander een oproep om een radiostilte. 'We zitten volop in de rouw om Noa, en dan kunnen we dit gedoe in de media er absoluut niet bij hebben. We willen rust', zegt hij. Tweet van de paus Paus Franciscus plaatste vandaag op Twitter een bericht met de tekst: 'Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn een verlies voor ons allemaal. We zijn ervoor om degenen die lijden nooit op te geven, maar er voor ze te zijn en liefde te geven, om de hoop te herstellen.' Hij refereert daarmee niet direct aan het overlijden van de Arnhemse. Aangenomen wordt dat het bericht een statement is vanwege de dood van Pothoven. Zit u zelf met vragen rond zelfdoding? Bel dan met 113 Zelfmoordpreventie (0900-0113) of chat met een medewerker op www.113.nl