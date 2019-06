Arnhem betaalt alle dienstreizen voortaan zelf na trip naar Saudi-Arabië

door Huibert Veth

SP, PVV en de Arnhemse Ouderen Partij hadden het debat aangevraagd, omdat ze vonden dat de integriteit van de gemeente in het geding was door het handelen van de burgemeester bij de Saudi-Arabië-reis van een topambtenaar. De reis van gemeentesecretaris Rob van Wuijtswinkel naar Saudi-Arabië werd niet door de gemeente betaald. De congresorganisatie die hem uitnodigde betaalde hiervoor. Marcouch liet woensdagavond weten dat de voormalig accountant van de gemeente EY hier niet financieel aan heeft bijgedragen.

In de gedragscode voor ambtenaren staat: 'U reist niet op kosten van derden.' Voor de meeste raadsfracties laat deze zinsnede niets aan duidelijkheid te wensen over. Gerrie Elfrink (SP): 'Ik kan het een kind van twaalf nog uitleggen.'

'Integer gehandeld'

Marcouch zag in de toelichting op deze gedragscode onduidelijkheid over de vraag of je reis- en verblijfkosten mag laten betalen als je uitgenodigd wordt om ergens te spreken. Bovendien is het volgens hem niet ongebruikelijk voor een gemeente als Arnhem om dit zo te doen. Hoewel de reis volgens de burgervader een afweging vol dilemma's was, werpt hij het verwijt dat hij niet integer handelde verre van zich.

Geen excuses

Verschillende partijen hadden graag excuses van de burgemeester gezien. Sabine Andeweg (D66): 'Daarmee was de kous af geweest.' Coen Verheij (PVV): 'Het zou u sieren door te zeggen: Ik heb me vergist in de gedragscode. Sorry, ik zal het niet meer doen.'

Die excuses kwamen er niet. Wel wordt er nu in de toelichting op de gedragscode opgenomen dat reis- en verblijfkosten in alle gevallen door de gemeente betaald worden. Ook zullen dienstreizen van ambtenaren eerst in het college besproken worden zodat daar het belang en de integriteit afgewogen kunnen worden.

