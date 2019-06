Tweede stormnacht op rij: veel onweer, maar schade lijkt mee te vallen

Het KNMI gaf tot 05.00 uur code oranje af in Gelderland. 'Twee nachten op rij van dit heftige weer, dat maak je niet vaak mee', zegt weerman Jordi Bloem van MeteoGroup.

Het onweer en de zware windstoten gingen gepaard met een hoop regen. In Culemborg viel met 31 millimeter per vierkante meter de meeste regen, terwijl in Zaltbommel 25 millimeter werd gemeten. Verder richting het oosten waren de buien minder heftig.

Woning beschadigd

Veel overlast was afgelopen nacht afkomstig van vallende bomen en takken. Zo vielen op het Genestetplein in Zutphen midden in de nacht meerdere takken naar beneden. Een grote tak sloeg daarbij een gat in een woning.

Grote tak op het dak in Zutphen. Foto: Rens Hulman/News United

De brandweer heeft de tak met een hoogwerker verwijderd. Het gat in het dak is ongeveer vier dakpannen groot. De schade in de woning valt mee, meldt een videocorrespondent.

Brandweer rukt uit in Brummen

Ook voor de brandweer in Brummen zijn het drukke tijden. Op weg naar de kazerne na een melding van stormschade, werden meerdere takken gespot die over de weg lagen. Na ruim twee uur met twee voertuigen te hebben gewerkt, konden de brandweerlieden weer naar huis.

Afrit geblokkeerd

Rond 3:30 uur werd de brandweer in Twello gealarmeerd voor een omgevallen boom op de A1. Daarbij ging het om een boom die op de afrit bij Twello over de weg was gevallen.

De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. Automobilisten ondervonden er weinig hinder van: die konden via de vluchtstrook om de boom heen, ook tijdens de afhandeling.

Klein leed

De brandweer in Hoenderloo rukte in het holst van de nacht uit voor stormschade op de Otterloseweg. Eenmaal ter plaatse bleek het om een klein takje op de weg, die is verwijderd.

Brand in Beuningen

Even na één uur 's nachts sloeg in een woning in Beuningen de bliksem in. Daardoor ontstond brand in het rieten dak van de woning aan de Tituslaan.

De brand in Beuningen. Foto: Davy Derksen

Bewoners wisten op tijd naar buiten te komen en zijn opgevangen door buren. In de omgeving van de woning zijn roetdeeltjes neergedaald, meldt de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Deze kunnen weggespoeld worden.

Komende nacht is het rustig

Na de stormachtige nacht begint de donderdagochtend bewolkt met gemiezer. Later op de dag klaart het op en schijnt op meer plaatsen de zon, meldt MeteoGroup. Vanavond gaat de wind liggen en wacht ons een vrij rustige en heldere nacht.

