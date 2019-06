Weggestemd: Gebroeders Van Limburgplein blijft Gebroeders Van Limburgplein

door Rob Haverkamp

De wijziging van de spelling van de naam van het plein haalde het niet met 32 stemmen tegen en 6 stemmen voor. Alleen het CDA (2), 50PLUS (1) en Stadspartij DNF (3) vinden het een beter idee om er een nieuw bord neer te hangen waar op staat Gebroeders Van Lymborchplein. Dat gaat nu het collegevoorstel het niet haalt dus niet door.

Hamerstuk

Aanvankelijk stond het collegevoorstel geagendeerd als hamerstuk en leek de wijziging van de spelling van de naam van het plein bezegelt met een simpele klap van de voorzittershamer. Maar nadat er door twee burgers bezwaar was gemaakt tegen die naamsverandering tijdens een inspraakronde in het stadhuis sloeg de twijfel toe bij de raadsfracties.

Quirijn Lokker, raadslid voor GroenLinks, stelde daarop voor om collegevoorstel niet te behandelen als hamerstuk, maar als stemstuk. Met resultaat, blijkt nu. 'Als GroenLinks zijn we niet overtuigd door de argumenten die in het raadsvoorstel worden beschreven om het wijzigen van de straatnaam van het Gebroeders Van Limburgplein', lichtte Lokker nog eens toe nadat het voorstel in de prullenbak was beland. 'Het belang van het wijzigen van de straatnaam wordt door ons niet gezien en daarom hebben we ook tegen gestemd.'

De stemverhouding in de gemeenteraad woensdagavond (tekst gaat verder na de illustratie):

Al 100 jaar Van Limburg

Volgens recent onderzoek schrijf je de naam van het plein, vernoemd naar beroemde middeleeuwse schilders uit Nijmegen, niet met een i, een u en een g, maar met een y, een o en ch. Onzin, betuigt straatnamendeskundige Rob Essers. Hij was één van de insprekers die bezwaar maakte. De gebroeders worden al honderd jaar Van Limburg genoemd en in de tijd dat ze leefden was er niet eens een vaste spelling, zo stelt Essers. In Maastricht is al sinds 1937 een Gebroeders van Limburgstraat.

Niemand zou last hebben van die wijziging, staat er in het collegevoorstel. Maar daar denkt de eigenaar en chef-kok Emile van der Staak van het op het plein nog te openen restaurant De Nieuwe Winkel anders over. Hij was de tweede die tijdens een inspraak ronden protesteerde tegen de naamswijziging. Zijn restaurant staat al in verschillende restaurantgidsen met het adres in de eenvoudige spelling. Hij vreesde als ondernemer verwarring en dat daardoor klanten zijn restaurant niet meer zouden kunnen vinden.

'Hij heeft weer wat'

'Ik heb uitgebreid ingesproken', zei straatnamendeskundige Rob Essers woensdag eerder op de dag tegen Omroep Gelderland. 'Maar toen keek men van 'hij heeft weer wat'.' Volgens Essers bleek vooral na de inspraak van restauranteigenaar Van der Staat dat de twijfel toesloeg en veel politici het nut van de wijziging niet inzagen. Toch ging er dank uit naar Essers toen de stemming had gezorgd voor behoud van de spelling Gebroeders Van Limburgplein.

'In dit geval mogen we denk ik de heer Essers in het bijzonder danken voor zijn uitgebreide betoog om dit niet te veranderen', zei Hans van Hooft van de SP na de stemming woensdagavond. 'Hij heeft mij in ieder geval overtuigd. En volgens mij daarmee ook de meerderheid van de raad.' Daarop volgde instemmend tromgeroffel van de politici op hun tafelbladen.

Kijk naar een reportage die vooraf ging aan de raadsvergadering van woensdagavond:



