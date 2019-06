In deze vernieuwde ontmoetingsplek bakken tieners met ouderen en asielzoekers

Blikvanger in de vernieuwde keuken is de oven. 'We hebben een paar jaar geleden een bakboek uitgebracht', vertelt Robert Pruis. 'Daarbij hebben we onder meer gebakken met asielzoekers en met ouderen. Dat was erg leuk om te doen, maar in onze oude keuken hadden we niet echt de juiste apparatuur.'

Tot vijftien tieners per keer

@Robert's is inmiddels zo'n zes jaar een tienerontmoetingsplek in het centrum van Elburg. Elke dinsdag en vrijdag zoeken tieners elkaar daar op. 'Elke keer zijn er zo'n tien tot vijftien tieners', vertelt Pruis. 'En vanuit hier proberen we elke keer iets te betekenen voor de samenleving. We hebben bijvoorbeeld wel eens een high tea verzorgd voor een verzorgingstehuis, of een samenwerking met HEMA gehad. We hopen de tieners te leren dat het goed is om je in te zetten voor de maatschappij, en dat dat op verschillende manieren kan.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder na de video):



'Het is hier heel gezellig', vertelt Mare. Zij is een van de tieners die elke dinsdag en vrijdag aanwezig zijn. 'We kunnen gezellig met elkaar een spelletje spelen, met elkaar praten en tosti's eten.' De tosti's blijken erg populair onder de tieners. Ook Eva noemt het als een van haar favoriete dingen bij @Robert's. 'Daar beginnen we altijd mee. Maar het leuke is ook, dat we nu bij het bakmoment veel meer kunnen, met de oven.' Pruis moet er wel om lachen. 'Het gaat toch wel om eten, op deze leeftijd', knipoogt hij.

Bijna alles gesponsord

Dat de ondernemers @Robert's kunnen waarderen, bleek ook tijdens de verbouwing. 'We hebben bijna alles gesponsord gekregen', vertelt Pruis trots. Maar niet alleen de ondernemers hebben geholpen: ook de tieners staken hun handen uit de mouwen. 'Van het ontwerp en de inrichting, tot het verven en het schoonmaken: ze hebben overal bij geholpen.'

Mare beaamt dat. 'Ik ben mee geweest met het uitzoeken van meubels. En ik heb de tafels geschuurd.' Eva had een hele andere taak. 'Ik mocht blogs schrijven over de voortgang van de verbouwing. Elke dinsdag en vrijdag plaatsten we een bericht op Facebook.'

Deze vrijdag wordt @Robert's heropend met alle tieners. 'En dan hoop ik dat we daarna ook anderen hier krijgen. Er wil al een school hier komen koken, en een aantal ouderen heeft ook al een aanvraag gedaan.' De tieners kunnen ook niet wachten tot de oven gebruikt mag worden. 'Dan kunnen we van alles gaan bakken. Daar ga ik zeker wel gebruik van maken', zegt Mare.