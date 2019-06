Asbestverbod ingetrokken, maar de vragen blijven

door Lonneke Gerritsen

De tuin van Paul Laman in Hengelo is tijdelijk verboden terrein. Er wordt asbest uit het dak van zijn woonhuis verwijderd. 'Het is een bizar toeval', zegt Laman, 'dat dit net gebeurt als de Kamer het verbod intrekt.'

Mannen in witte pakken lopen twee dagen lang om en op zijn huis om voor ruim 7.000 euro de asbesthoudende dakplaten zorgvuldig en volgens alle regels te verwijderen.

Vraag en aanbod

Dat het dak vervangen moest worden, wist Laman, 'maar doordat er veel vraag naar is, wordt het verwijderen duurder. De kans is groot dat als er geen druk op had gezeten, ik goedkoper uit was geweest.'

Foto: Omroep Gelderland

Hij baalt er vooral van dat de overheid 'wederom niet betrouwbaar is'. 'Eerst zeggen ze: voor 2024 moet alle asbest weg zijn, maar hoe ze dat willen doen en of dat haalbaar is wordt van tevoren helemaal niet onderzocht. En dan willen ze uitstel en nu is het ineens helemaal van de baan. Dat is toch niet uit te leggen?'

Enorme operatie

Een paar kilometer verderop woont stierenhouder Ben Memelink. Hij heeft gewacht met saneren, hij had simpelweg nog geen geld voor deze enorme operatie. 'Ik heb drie daken, het verwijderen zou me zo'n 33.000 euro gaan kosten en dat geld heb ik niet.'

Bovendien zijn 2 van de 3 daken nog in prima staat. 'Ja, asbestdaken gaan jaren mee, daarom zijn ze vroeger ook zoveel gebruikt.'

Zelf doen

Je zou denken dat Memelink nu blij zou zijn, maar hij staat niet te springen. 'Ja, het is fijn dat de druk eraf is, maar ik vraag me toch nog af wat voor een addertje zit er onder het gras? Bovendien is het de vraag of de verzekering geen eisen gaat stellen en of de regels omtrent het verwijderen zelf ook versoepeld gaan worden.'

Memelink zou de daken graag zelf vervangen, dat is zeker tweederde goedkoper. 'Maar dat mag niet, ik hoop dat Den Haag daar ook nog eens goed naar gaat kijken.'

Voor Paul Laman is het daarvoor te laat. Morgen zit zijn nieuwe 'asbestvrije' dak erop. 'Dat geld krijg ik toch niet terug, maar ik wil wel een signaal afgeven dat de overheid het zo niet goed heeft aangepakt.'

