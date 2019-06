Marktkramers moeten Tielse markt zelfstandig weer laten floreren

door Menno Provoost

De Markt van morgen is een initiatief van de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH). Deze vereniging is betrokken bij de verzelfstandiging van markten door het hele land. Er lopen onder meer onderzoeken in Apeldoorn, Nijmegen en Culemborg. De markt in Veenendaal is al aangesloten. Door de ondernemers zelf aan het roer te zetten en de hele markt op een bedrijfsmatige, commerciële manier aan te sturen, moet deze weer gaan bruisen.

'We zijn in half Nederland actief", zegt voorzitter Henk Achterhuis. 'Het is uit nood geboren, we dreigen de slag met de grote winkels te verliezen. Als we niet bij de oude ambachten willen gaan horen, moet er wat gebeuren. De markt moet het hebben van kwaliteit. Daarbij moeten we werken aan marketing en samenwerking in eigen kring en met de buren. Als dat op orde is, gaat het zeker lopen. De markt heeft nog voldoende potentie, er is veel meer uit te halen.'

Onderzoek

In Tiel is een onderzoek gedaan naar wat de zaterdagmarkt nodig heeft om te floreren. Zo moet er gewerkt worden aan een aantrekkelijker aanbod met meer ondernemers, open kramen zonder bussen en auto's erachter, een schonere markt en een betere routing. Het plan klinkt als muziek in de oren van kaasboer Kees Verduyn. Hij staat al bijna 38 jaar op de Tielse markt en draagt binnenkort het stokje over. Voor veel collega's die stoppen komt er echter geen opvolging, weet Verduyn. 'De markt wordt eerder kleiner dan groter', vertelt hij. 'Het is toch juist het geheel dat het moet maken. Als er meer kramen staan die de mensen meer bieden, dan krijg je ook weer meer publiek.'

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder)

Beluister hier het interview met kaasboer Kees Verduyn

Bezoek dramatisch gedaald

Een belangrijke conclusie van het onderzoek was dat de markt verplaatst moest worden, verder het centrum in. De markt staat hoofdzakelijk op het Plein, in het verlengde van de Waalkade. De parkeerplaats op de kade is eind 2017 gesloten, toen de parkeergarage aan de Westluidensepoort geopend werd. Sindsdien is het bezoekersaantal dramatisch gedaald, stellen de ondernemers. De markt verder naar het centrum verplaatsen stuit echter op bezwaren. Zowel van winkeliers die de kramen niet voor hun deur willen hebben, als van de horecabazen op het Plein die ze niet kwijt willen omdat er dan nog minder mensen komen. Ook kunnen niet alle marktkooplui zich in de nieuwe opzet met een grotere spreiding vinden.

'Ik denk dat de markt daar te klein voor is', zegt fruithandelaar Aek Leenaerts. 'Het Plein komt dan helemaal leeg te staan. Als de opening tussen de kramen te groot is, zeggen de mensen: 'dat is ook niks meer'. Allemaal op elkaar is beter. Een klein cafeetje is gezelliger dan een groot café als er niemand loopt, toch? Een klein café is altijd druk.'

Zoals veel ondernemers in het centrum van Tiel, zou Leenaerts liever zien dat de parkeerplaats op de Waalkade weer open gaat. Het parkeerbeleid is volgens hem cruciaal voor het succes van de markt. 'Mensen rijden het liefste je zaak binnen. Het moet kort bij zijn en het mag weinig kosten. Als ze de Waalkade weer open gooien denk ik wel dat dat heel veel scheelt. De loop is weg.'

Niet helemaal zelfstandig

De gemeente Tiel heeft besloten de markt eerst te verzelfstandigen en later te kijken of er met alle partijen een nieuwe opzet van de markt tot stand kan komen. Van een heropening van de hele parkeerplaats op de Waalkade is geen sprake. Wel wordt momenteel een deel van de kade opgeknapt, waar straks nog zo'n tweehonderd auto's kunnen parkeren.

De CVAH is momenteel opzoek naar een marktmanager die de zaterdagmarkt en ook de kleine markt in de wijk Passewaaij gaat runnen. Deze wordt naar verwachting vlak na de zomer aangesteld. De verzelfstandiging moet officieel ingaan op 1 januari 2020. Helemaal zelfstandig wordt de markt niet, de organisatie verwacht jaarlijks nog een bijdrage van 7.000 euro van de gemeente nodig te hebben. Op dit moment is de markt voor de gemeente Tiel een verliespost van zo'n 36.000 euro.