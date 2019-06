Wordt het Gebroeders Van Limburgplein nu Gebroeders Van Lymborchplein?

door Rob Haverkamp

Volgens recent onderzoek schrijf je de naam van de beroemde Nijmeegse schilderende broers niet met een i, een u en een g, maar met een y, een o en ch. Onzin zegt straatnamendeskundige Rob Essers. De gebroeders worden al honderd jaar Van Limburg genoemd en in de tijd dat ze leefden was er niet eens een vaste spelling, zo stelt Essers.

Verwarring

Niemand zou last hebben van die wijzing staat er in het collegevoorstel. Maar daar denkt de eigenaar en chef-kok van het op het plein nog te openen restaurant De Nieuwe Winkel toch anders over. Die staat al in verschillende restaurantgidsen met het adres in de eenvoudige spelling. Hij vreest als ondernemer verwarring en dat daardoor klanten zijn restaurant niet kunnen vinden.

Aanvankelijk stond het op de agenda van de raadsvergadering van woensdagavond geagendeerd als hamerstuk. Nu lijkt er toch een beetje twijfel bij de raadsleden en wordt er over gestemd. GroenLinks deed dat voorstel bij aanvang van de vergadering. Maar een fatsoenlijk debat over of de spellingswijziging nu wel of niet moet is nooit gevoerd. De Nijmeegse straatnamendeskundige Rob Essers vindt dat een kwalijke zaak.

