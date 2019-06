Bedrijven gezocht die mee willen doen aan de jaarlijkse Roefeldag

In oktober wordt in de gemeente Brummen weer de jaarlijkse Roefeldag gehouden. Hiervoor worden bedrijven gezocht die nieuwsgierige kinderen willen verwelkomen.

Stichting Welzijn Brummen vindt het heel belangrijk dat kinderen zich ook in hun vrije tijd ontwikkelen, zodat ze voorbereid worden op een actieve deelname aan de samenleving. Daarom organiseert Stichting Sportkompas in opdracht van SWB dit jaar weer de Roefeldag.

De naam Roefeldag komt van het Belgische woord ‘roefelen’ wat ‘snuffelen’ of ‘ontdekken’ betekent. Tijdens deze Roefeldag mogen kinderen een kijkje nemen achter de schermen van allerlei verschillende beroepen. Ieder jaar gaan in circa 120 Nederlandse gemeenten zo’n 30.000 kinderen op ontdekkingstocht bij meer dan 4.000 bedrijven, instellingen, organisaties en verenigingen, oftewel: de Roefelplaatsen. Tijdens het bezoek mogen ze zelf de rol van bakker, brandweer of apotheker vervullen.

De Roefeldag vindt dit jaar plaats op woensdag 23 oktober en duurt van 10.00 tot 15.00 uur. SWB zoekt nog Roefelplaatsen in de gemeente Brummen die een steentje bij willen dragen en groepjes kinderen een kijkje achter de schermen willen gunnen. “Bekijk uw eigen bedrijf, instelling of initiatief eens met kinderogen en u vindt zeker mogelijkheden om kinderen actief te laten deelnemen. Kinderen zijn immers ook uw toekomst!”, aldus de organisatie van Sportkompas.

Inschrijven als Roefelplek kan tot 25 juni via www.roefeldag-brummen.nl of reageer hieronder!