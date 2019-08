Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Laag-Soeren

Laag-Soeren is een dorp in de gemeente Rheden, aan de zuidoostrand van de Veluwezoom, waardoor de omgeving overladen is met groen en stukken prachtige natuur. Daarnaast wordt Laag-Soeren ook nog gesierd door de interessante en mooie plekjes en bezienswaardigheden die het dorp rijk is. in 2018 woonden er 755 mensen in Laag-Soeren.

Wil je langskomen op 30 augustus? Dan ben je van harte welkom bij speeltuin Cruyshoevelaan.

Het Zomer-in-Gelderland-team van Laag-Soeren heeft een eigen website gemaakt (eigenlijk hopen ze hiermee op extra punten)! Lees hier alles over het team en de uitzending van 30 augustus, de hekkensluiter van Zomer in Gelderland.

Het spookt in Laag-Soeren! Ooit was het kleine Laag Soeren internationaal bekend. Dit kwam door de opening van het badhuis ‘Bethesda’, een badhuis dat in de 19e eeuw het eerste kuuroord in Nederland was. Het dal waarin Laag-Soeren ligt, is de natuurlijke weg van twee sprengenbeekjes die door het dorp stromen en samen de Soerense Beek vormen. Het frisse water dat vanuit de Veluwe naar Laag-Soeren stroomt, werd gezien als zeer geschikte waterbron voor onder andere de heilzame behandelingen van het kuuroord. Het doel van het voormalig badhuis is door de jaren heen veelvuldig gewijzigd en het pand kreeg namen als ‘Amsterda’ en ‘Soeria’; tegenwoordig dient het als appartementencomplex Landgoed Laag Soeren.

Naast het voormalig kuuroord is in Laag-Soeren ook een zogenaamd ‘spookhotel’ te vinden. Het betreft Hotel Dullemond, dat vroeger bekend stond als ‘Huis Laag-Soeren’, maar nu al jaren in verval ligt. Naar verluid waren er af en toe zelfs nachtelijke uitstapjes van belangstellenden die beweerden dat het spookt in de overblijfselen van het eens florerende Hotel Dullemond.

In het Omroep Gelderland-programma Ons Dorp, aflevering Spankeren en Laag-Soeren, komt het fraaie hotel ook voorbij.

De mooiste plek

“Wat Laag-Soeren speciaal maakt is dat het heel saamhorig is en gelegen aan de rand van de Veluwezoom, omgeven door prachtige natuur.” Sandra Zittersteijn, teamcaptain

Volgens teamcaptain van Laag-Soeren, Sandra Zittersteijn, zijn de mooiste plekjes van Laag-Soeren de sprengen en “Het rollend paard”. De sprengen stromen midden in het bos op een rustige plek, te midden van prachtige natuur en vormen volgens de teamcaptain zoiets als de oorsprong van Laag-Soeren, want het stromende natuurwater was een belangrijke bron voor onder andere de papiermolens en wasserette.

In tegenstelling tot de ligging van de kalme sprengen, bevindt “Het rollend paard” zich juist in het centrum waar Laag-Soeren bruist van het leven. “Het rollend paard” is een standbeeld gemaakt door Henk Göbel en Marga Carlier (bron namen wikipedia) en is geplaatst ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van de bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog van Laag-Soeren. Het rollend paard staat in het hart van Laag-Soeren, tegenover het dorpscafé de Harmonie, en wordt door de teamcaptain dan ook een landmark van het dorp genoemd.

“Het rollend paard is een landmark in ons dorp, je komt er altijd langs.” Sandra Zittersteijn, teamcaptain

Rondom de IJssel bij Laag-Soeren liggen prachtige uiterwaarden, waar mooi gewandeld kan worden. Natuurverslaggever Laurens Tijink van natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland, ging er heen om vogels te tellen. Lees hier zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

