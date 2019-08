Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Terborg

Terborg is een kleine stad in de Achterhoek die deel uitmaakt van de gemeente Oude IJsselstreek. Het stadje heeft al 600 jaar stadsrechten. Terborg ligt aan de Oude IJssel. Direct naast het centrum van het stadje ligt kasteel Wisch. In het zuidoosten, bij Silvolde, ligt het natuurgebied de Paasberg. De beschermheilige van de stad is Sint-Joris. De kleine stad telt ruim vier en een half duizend inwoners in 2019 (4648).

De inwoners van Terborg weten altijd precies wanneer ze thuis moeten zijn. Als de papklok luidt... Elke avond om 21.00 uur luidt de klok van de Nederlands-hervormde kerk. Dit gebruik stamt nog uit de tijd dat Terborg stadspoorten had. De klok werd geluid voor de poorten sloten, als teken voor de bewoners om naar huis te gaan voor het avondeten. In veel gevallen aten de mensen in die tijd 's avonds pap, vandaar de naam papklok.

Dat Terborg een historische plek is, willen de inwoners graag weten. Geen wonder dat er een groot feest werd gegeven ter gelegenheid van het 600 jarig jubileum.

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog staat er nog een synagoge in Terborg. Maar die krijgt het zwaar te verduren tijdens de oorlog en wordt uiteindelijk gesloopt. Maar de Terborgse Synagoge werd herbouwd. In Israël. Lees hier het verhaal van het Omroep Gelderland Oorlogsplatform '75 Jaar Vrijheid'.

Hier komt het eigenlijk allemaal samen.” Mark Kuiperij, teamcaptain

Sint Jorisplein Bron: Mark Kuiperij

De mooiste plek van Terborg volgens teamcaptain Mark Kuiperij is toch wel echt het horecaplein, het Sint Jorisplein. Hier worden het hele jaar door activiteiten georganiseerd en feesten gegeven, onder andere in verband met het 600-jarig stadsrechtenjubileum van Terborg. De activiteiten zijn talrijk, van onder andere een kermis tot een openluchtspel tot aan zomerfeesten en andere festiviteiten. Terborg viert feest en het centraal gelegen Sint Jorisplein is het onlosmakelijke middelpunt van dit festijn.

Niet ver van Terborg ligt het natuurgebied Azewijnze Broek. Verslaggever Laurens Tijinks, van natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland, bezocht het gebied met hobby-fotograaf Evie Koolenbrander. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

Natuurgebied Azewijnse broek Fotograaf: Laurens Tijink

