Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Loo

Loo is een dorp in de Liemers, vlak bij Duiven en Zevenaar. Volgens de dorpsraad zit de pracht van Loo hem in het geheel, van de oude boerderijen die in ere zijn hersteld tot het actieve verenigingsleven. Er wonen 1080 mensen in Loo.

Langskomen?

Kijk dit nou!

Loo moet het naar alle waarschijnlijkheid binnenkort zonder eigen parochiekerk gaan stellen. De Heilige Antonius Abt staat op de plek waar waarschijnlijk in de 15e eeuw al een kapel stond. Tussen 1873-1875 wordt door architect Alfred Tepe om de oude kapel heen een grotere nieuwe kerk gebouwd. Loo werd zelfs een bedevaartsoord tot in jaren '50 van de 20e eeuw

Maar nu kan het niet meer uit voor de parochie. Er gaan zeker negen kerken dicht in de Liemers. En daar zit de Heilige Antonius Abt ook bij. Het is niet duidelijk wat er daarna met het gebouw, een rijksmonument, zou gebeuren.

Lees en luister hier naar de uitleg van pastoraal werker Maarten Smits.

Antonius Abtkerk Bron: Wikipedia

De mooiste plek

“Het is de mooiste plek van Loo, omdat het een stukje geschiedenis is dat nog intact is.” René de Kramer, teamcaptain

Loowaard Bron: Wikipedia

Wat de teamcaptain van Loo, René de Kramer, het mooiste plekje van Loo vindt, is de Havezate. Dit mooie bouwwerk staat bekend als Huis Loowaard en staat dan misschien niet in het hart van Loo, maar bevindt zich wel op beloopbare afstand van het centrum en geeft een inkijk in de historie van het dorp.

Dit is voor de teamcaptain het mooiste stukje van het dorp, omdat het een echte eyecatcher is die een stukje geschiedenis van de omgeving met zich meedraagt. Het fijne van Loo is dat ondanks de niet al te grote omvang van het dorp, het er levendig en fijn is en mensen van buitenaf zich hier ook prettig voelen. Je hoeft niet ver van huis om iets te beleven.

Bezienswaardigheden

Evenementen

Wandelroutes

Niet ver van Loo, ligt het landschapspark Park Lingezegen. Natuurverslaggever Laurens Tijink van het Omroep Gelderland-platform BuitenGewoon bezocht het park en zag er de dansende spreeuwen. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

Dansende spreeuwen boven Park Lingezegen Fotograaf: Laurens Tijink

Fietsroutes