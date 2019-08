Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Etten

Het dorp Etten is gelegen in gemeente Oude IJsselstreek, aan de rivier de Oude IJssel en telde 1450 inwoners in het jaar 2018. Het dorp is een aantal zeer gedreven verenigingen rijk, die zorgen voor levendigheid en verschillende activiteiten in het dorp in de Achterhoek. Die activiteiten lopen uiteen van feestelijkheden tot herdenkingen, want Etten is een plaats met een verhaal.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat er een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Het Ettens Mannenkoor heeft het voortouw genomen om op 5, 6 en 7 juni 2020 de 75-jarige herdenking op een indringende wijze te laten plaatsvinden. Hierbij zal het worden ondersteund door de Ettense verenigingen, bedrijven en vrijwilligers. De bedoeling is om een groot schouwspel te organiseren zoals in het verleden al diverse openluchtspelen werden opgevoerd in Etten.

In maart 1942 stortte een Engelse bommenwerper vlakbij Etten neer, de zeven bemanningsleden kwamen om. De Ettense Molenstichting en Comité Dorpsbelangen Etten willen dat de herinnering blijft, juist ook voor volgende generaties. Ze hebben het initiatief genomen voor een herdenkingsmonument, waarop de silhouetten van de slachtoffers zichtbaar zijn. Elk jaar wordt er bij de jaarlijkse herdenking van de bevrijding van Etten stilgestaan bij de omgekomen bemanningsleden van de Stirling-bommenwerper.

Ook het Omroep Gelderland Oorlogsplatform '75 jaar Vrijheid' besteedde aandacht aan de herdenking.

“Het is meer dan een dorp, het is een heerlijkheid.” Henk Ruessink, teamcaptain

Volgens teamcaptain Henk Ruessink is de mooiste plek van Etten het dorpsplein, dat op de kruising ligt van de Dorpsstraat en de Sint Lidwinastraat, tegenover het oude klooster.

Het plein ligt centraal in Etten en zal onder andere een belangrijke locatie zijn tijdens de Bevrijding. In het verleden zijn hier ook al verscheidene openluchtspelen geweest. Het plein is de afgelopen jaren opgeknapt met nieuwe bestrating en al, wat de plek een mooi centraal punt in Etten maakt. Zoals de teamcaptain het dorp beschrijft, kan in Etten alles. Ook de oude molen “De Witten” en het jaarlijkse Paasvuur, dat wordt georganiseerd door Schutterij de Eendracht Etten, mogen niet van het lijstje ontbreken bij bijzonderheden van Etten.

Niet ver van Etten ligt het natuurgebied Azewijnze Broek. Verslaggever Laurens Tijinks, van natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland, bezocht het gebied met hobby-fotograaf Evie Koolenbrander. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

Fotograaf: Laurens Tijink

