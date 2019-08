Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Appel-Driedorp

Appel en Driedorp zijn eigenlijk twee losse buurtschappen in Nijkerk, maar hebben de gezamenlijke Buurtvereniging “Appel-Driedorp” die de twee buurtschappen met elkaar verbindt. De meeste inwoners zijn lid en met het behoorlijke aantal leden dat de buurtvereniging geniet, worden activiteiten georganiseerd om de saamhorigheid van de buurt te behouden en de belangen van de buurt te behartigen.

Langskomen?

Wil je langskomen op 26 augustus? Dan ben je van harte welkom bij CBS De Appelgaard (Barneveldseweg, Nijkerk).

Het Zomer in Gelderland-team van Appel-Driedorp:

Zomer in Gelderland-team Appel-Driedorp 2019

Het team maakte zelf een filmpje met een rondleiding door het dorp:

In 2006 werd door de Nijkerkse amateurarcheoloog Leendert de Boer de Appelse walburg ontdekt, een duizend jaar oude ringwalburg. Het terrein beslaat 100 x 90 meter. In 2007 werd begonnen met onderzoek door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die in augustus 2011 werd afgerond en gepresenteerd aan de gemeente Nijkerk.

Volgens de rijksdienst is zo’n groot archeologisch complex voor Nederland zeldzaam. Behalve de walburg trof men een middeleeuwse versterking aan bestaande uit wallen, grachten, restanten van houten gebouwen en andere bewoningssporen.

Landgoed Appel vormt een belangrijk deel van de buurtschap. Het bestaat uit landbouwgrond, heide en bos. Verder zijn er houtwallen, singels en lanen. Tussen Appel en Voorthuizen ligt het natuurgebied de Appelsche Heide. Aan de Barneveldseweg staat de in 1888 gebouwde en in 2006 gerestaureerde korenmolen De Hoop, ook wel de Appelse Molen genoemd.

Bij het 65-jarig bestaan van de buurtvereniging is er een boom geplant naast het houten bankje, wat de cirkel weer rond maakt. Zo blijven we bezig! Guido Prins

Bankje Appel-Driedorp Bron: Guido Prins

Volgens Guido Prins, teamcaptain van Appel-Driedorp, is het mooiste plekje toch echt het houten bankje dat op een driehoekig grasveldje staat aan het einde van de Appelsestraat. Het gaat om een idyllisch bankje met een speciale geschiedenis, want het houten bankje is gemaakt van planken van een beukenboom die weggehaald moest worden. De buurtvereniging gaf aan de boom graag te willen hebben en de leden hebben vervolgens het hout hiervan gebruikt om een bankje te maken. Het bankje staat aan het eind van de Appelsestraat, waar de weg overgaat in de Woudweg; een mooie locatie waar de boerenerven overgaan in de rest van de prachtige omgeving.

Presentatrice Angelique Krüger en eindredacteur Ralph Tip van Zomer in Gelderland bewonderden de mooie plekjes van Appel-Driedorp, in de uitzending 'Op weg naar Zomer in Gelderland'.

Oud-biologieleraar Leendert de Boer ontdekte tien jaar geleden bij toeval een Middeleeuwse ringwalburg bij Appel. In de Middeleeuwen werden ringwalburchten gemaakt als bescherming voor aanvallen van plunderaars en muitende soldaten. Dat juist in Appel een ringwalburg is ontdekt, is bijzonder. Trots liet Leendert de ringwalburg dan ook zien aan natuurverslaggever Laurens Tijink, van het Omroep Gelderland-platform BuitenGewoon. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

