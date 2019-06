Belasting voor je hond: dit vinden Gelderlanders ervan

door Bastiaan van Blokland

In Maasdriel halveerden ze donderdagavond het tarief; daar betaal je vanaf 2020 nog iets meer dan 37 euro per jaar. De gemeente kan dit naar eigen inzicht doen, want overal is het weer anders geregeld.

Kijk hier in welke gemeente je hondenbelasting betaalt en hoeveel:

Het onderwerp is wellicht een open deur, maar als ons vragenformulier één ding duidelijk maakt, dan is het wel dat hondenbelasting en hondenpoep een veelbesproken onderwerp is. Vooral in Zutphen is men ontevreden over de voorzieningen die er voor honden zijn, blijkt uit de antwoorden. Respondenten uit die stad ervaren daarnaast veel overlast van uitwerpselen.

Gelderlanders die onze enquête invulden zijn het er in ruime meerderheid over eens: schaf het maar helemaal af, die hondenbelasting. Zij ergeren zich aan poep op straat, maar vinden de hondenbelasting tegelijkertijd overwegend onterecht en scheef. Want wat krijg je er nu voor terug?

In april werd een petitie met meer dan 60.000 handtekeningen aangeboden, waarin wordt gepleit voor de afschaffing van de maatregel.

'Waarom ruim ik op?'

Een groot deel van de mensen dat de enquête invulde geeft aan last te hebben van kattenpoep in de tuin. En daar is géén belasting voor. Zij vinden dat oneerlijk. Ook paardenstront komt geregeld terug: dat is een fikse hoop en blijft vaak tijden liggen. 'Waarom worden paarden niet belast?' vragen de respondenten zich af.

Hondenbezitters zeggen het onbegrijpelijk te vinden dat zij zélf met een zakje de poep achter hun huisdier moeten opruimen, om vervolgens alsnog belasting te betalen, de zogenoemde opruimplicht. Wat de vraag bij hen opwerpt: 'Waar betaal ik dan belasting voor?'

Interessant weetje: het Centraal Bureau voor de Statistiek concludeerde in 2005 dat er een verband is tussen hondenbelasting en poepoverlast: mensen die belasting moeten betalen zijn minder geneigd hun rommel op te ruimen dan inwoners van gemeenten waar de heffing niet geldt. Belasting kan demotiverend werken, schrijven de onderzoekers.

Wie klaagt het meest?

De meeste mensen die onze vragen beantwoordden komen uit de gemeente waar de belasting het hoogst is: Nijmegen. Natuurlijk is dat ook de grootste gemeente in onze provincie, maar om dat in perspectief te zetten: Arnhem (de derde stad van Gelderland) staat significant lager, op plek 9. En daar betaal je de gemeente niets voor je viervoeter.

Apeldoorn, de tweede gemeente in onze provincie, kent tevens een hoog belastingtarief en komt in onze lijst terug op plek 2. Op de derde plek vinden we Doetinchem; een qua inwoneraantal modale gemeente met een relatief laag belastingtarief voor honden: 25 euro per jaar. Maar de ontevredenheid is er hoog, blijkt uit de gegeven antwoorden.

Liemers laat van zich horen

Naar rato komen de meeste respondenten uit Zevenaar: ruim 3,5 procent van de inwoners van die gemeente vulde onze enquête in. Je betaalt daar ruim 65 euro per jaar voor één hond. Een tweede hond kost je bijna 100 euro. Zevenaar is daarmee een wat duurdere middenmoter.

De Liemers kent als geheel een bovengemiddelde hondenbelastingdruk. Westervoort steekt er daar met bijna 87 euro met kop en schouders bovenuit. Duiven, Montferland en Zevenaar liggen gemiddeld rond de 65 euro. Doesburg hangt met 45,75 euro op een gemiddeld tarief.

Inwoners van deze gemeenten reageerden verhoudingsgewijs veel op onze enquête. Niet alleen zijn de kosten er redelijk hoog, er wordt ook overlast ervaren en de voorzieningen laten soms te wensen over.

