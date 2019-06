Bent u getrouwd in het oude stadshuis van Harderwijk? Foto's gezocht!

Binnenkort opent het oude Stadhuis aan de Markt na een flinke restauratie de deuren. Wij willen na de opening iets bijzonders doen. Er komt een fototentoonstelling van huwelijksvoltrekkingen in het oude stadhuis. Velen vergeten hun huwelijksdag nooit. Het is de dag van hun leven en zeker als dat gebeurde in het oude stadhuis. De oude raadszaal met het goudleren behang was een gedenkwaardig decor voor al die huwelijksvoltrekkingen. Er zijn vele foto’s gemaakt van bruidsparen, getuigen en familieleden. En misschien is uw huwelijk daar ook voltrokken en zijn er foto’s gemaakt. Wij willen van die huwelijksceremonies een fototentoonstelling in de oude Stadhuis organiseren om zo te laten wat voor een belangrijke rol, door de jaren heen, het oude stadhuis in het leven van de Harderwijker heeft gespeeld.

U kunt uw foto van uw huwelijksvoltrekking ook insturen

Als u wilt bijdragen aan de tentoonstelling en uw foto terugzien op groot formaat dan kan dat. U hoeft alleen maar een voor u belangrijke foto te sturen van uw huwelijksvoltrekking in het oude Stadhuis. Uw foto kan dan één van de objecten van de tentoonstelling worden.

Wij willen dan graag de naam van het paar of personen op de foto, de huwelijksdatum en een hele korte tekst over wat vermeldenswaard is. Graag zien wij de foto voor 15 juni digitaal tegemoet via oak.wetransfer.com of post@oak-studio.nl



Privacy wordt in acht genomen

Het kan ook zijn dat u alleen een foto voldoende vindt als bijdrage voor de tentoonstelling. Aanvullende gegevens worden dan niet vermeld tijdens de tentoonstelling.

Er komt ook een verzamelbundel van de foto’s

Naast de tentoonstelling worden de foto’s daarvan ook op genomen in een kleine fotobundel. Deze worden aan belangstellenden voor een gering bedrag verkocht. Hiermee kunnen wij de kosten van de tentoonstelling opvangen. Als u wenst dat uw foto niet in de bundel wordt opgenomen dan kunt u dat vooraf melden. Wij zullen dan de foto niet opnemen in de bundel.