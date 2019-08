Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Emst

Emst is een dorpje dat bij de gemeente Epe hoort en telt ongeveer 3000 inwoners. Het ligt op de Veluwe en daarom is het er erg toeristisch. Er zijn veel campings en een aantal watersporten te doen. Een dorp met veel recreatie dus.

Wil je langskomen op 23 augustus? Dan ben je van harte welkom op feestterrein Molenweg.

De bekendste inwoner van Emst is Marc Overmars. Nu bekend als directeur voetbalzaken bij Ajax. Voorheen was hij voetballer van clubs als Ajax en FC Barcelona. Zijn grootste succes had hij bij Ajax, hij won de UEFA Champions League, de wereldbeker voor clubteams en de UEFA Super Cup. Al die overwinningen waren in 1995.

Ieder jaar is er nog het 'Marco Overmars-paastoernooi' in buurdorp Epe, georganiseerd uit naam van de beroemde Emstenaar

De mooiste plek

Als je hier met mooi weer heen gaat, weet je zeker dat je een leuke dag gaat hebben Harry van Lohuizen

Uitzicht Kievitsveld Bron: Harry van Lohuizen

Bij het Kievitsveld in Emst kan je van alles doen. Je kan er mooi wandelen, bijvoorbeeld door de vele heidevelden. Of je gaat sporten doen zoals volleybal of wakeboarden. Voor de mensen die liever iets willen doen wat minder actief is, is er ook een gezellig terrasje. Kortom, genoeg te doen!

Bezienswaardigheden

Evenementen

Wandelroutes

Natuurversllaggever Laurens Tijink ging in het natuurgebied bij Emst op zoek naar de zandhagedeis. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

Fotograaf: Laurens Tijink

Fietsroutes