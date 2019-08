Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Zwolle

Wie de naam Zwolle hoort, denkt over het algemeen aan de hoofdstad van Overijssel. Toch ligt er ook in Gelderland een Zwolle. Het is een buurtschap van Groenlo. Er staan in de kern 24 woningen, 4 bedrijven, een basisschool en een peuterspeelzaal, maar in totaal wonen er ongeveer 600 mensen in het Gelderse Zwolle. Inwoners zelf verwijzen naar hun buurtschap met de naam 'Zwolle bie Grolle.'

Kijk dit nou!

Zwolle bie Grolle kwam in 2014 even internationaal in het nieuws door muzikant Jacco Zieverink. Hij deed, volgens eigen zeggen voor de grap, mee aan De Voice of Germany zijn versie van Somebody to Love van Queen verleidde het publiek tot een ovatie en de jury tot een welgemeend 'Jawohl!' De bekende Achterhoeker schopte het tot de zogeheten battleronde. Nu is hij 'gewoon' weer de rocker uit de Achterhoek en tourt hij voornamelijk door Nederland.

De mooiste plek

Het is echt voor alle leeftijden leuk om naar dit prachtige natuurgebied te gaan Emily Halleriet, teamcaptain

Waterfietsen bij de Leemputten Bron: Emily Halleriet

Natuurpark de Leemputten is voor de bewoners van Zwolle de leukste plek om naartoe te gaan. Er zijn mooie wandelroutes door het prachtige natuurgebied. Je kan er ook waterfietsen, voor de kinderen is er een klein strandje aangelegd. Terwijl de kinderen aan het spelen zijn, kunnen de ouders lekker op het terrasje ernaast zitten.

Ook natuurverslaggever Laurens Tijink van Radio Gelderland ging kijken in de Leemputten. Vooral op zoek naar flamingo's, die daar nogal eens vertoeven.

Bezienswaardigheden

Evenementen

Wandelroutes

De Leemputten Bron: Dirk van den Brink

Fietsroutes