Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Nettelhorst

Het Buurtschap Nettelhorst is onderdeel van de gemeente Lochem. Het Achterhoekse buurtschap kent een rijke historie. Ooit stond er bijvoorbeeld het kasteel Nettelhorst en werd al voor het eerst genoemd tussen 1133 en 1166.

In 2017 kreeg Nettelhorst te maken met een heus mysterie. Bij Wim Post aan de Kappellenweg in Lochem, buurtschap Nettelhorst, werden graancirkels aangetroffen. In een gedeelte van zijn veld met zomertarwe waren cirkels te zien.

De mooiste plek

Het is echt typerend voor ons genootschap. Als je aan Nettelhorst denkt, denk je hieraan. Jan-Bert Esselink, teamcaptain

Overblijfselen van Huize Nettelhorst Bron: Wikipedia

In Nettelhorst staan de ruïnes van huis Nettelhorst, het landgoed is ongeveer 110 hectare groot. Dicht in de buurt van dit landgoed staat het koetshuis, daarvan is een deel zelfs bewoonbaar. Deze twee historische monumenten zijn typerend voor Nettelhorst en zorgen er samen voor dat het buurtschap Nettelhorst weer een stukje rijker is in historie.

Bezienswaardigheden

Evenementen

Paasvuur Volksfeest Nettelhorst (aangevraagd) Fête de la Nature

Wandelroutes

Niet ver van Nettelhorst is de Lochemse Berg te vinden. In dit natuurgebied ging verslaggever Laurens Tijink wandelen. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

Fotograaf: Laurens Tijink

Fietsroutes