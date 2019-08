Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in het Woold

Woold, ook wel Het Woold, is geen dorp, maar een buurtschap van Winterswijk. kende op 1 januari 2019 879 inwoners en zij zijn verdeeld over ruim 24 vierkante kilometer. Het buurtschap heeft wel een eigen basisschool voor 60 kinderen; OBS Woold.

Als je in Woold een huis wil kopen, moet je geluk hebben dat er iets vrij komt. Sinds 1998 werden in Woold 65 woningen verkocht. Daarvan waren 47 vrijstaande woningen en 13 twee-onder-een-kapwoningen, zo blijkt uit onderzoek van het Kadaster in opdracht van Omroep Gelderland. Gemiddeld komen er dus drie of vier woningen per jaar in de verkoop.

WOII

In de periode tussen 30 maart en 2 april 1945 bevrijden de Britten en de Canadezen in sneltreinvaart het grootste deel van de Achterhoek. Op een aantal plaatsen moet fel slag worden geleverd, maar de geallieerde aanpak - eerst de boel platschieten, dan oprukken - werpt zijn vruchten af.

Op 30 maart trekken de Britten vanuit de richting Bocholt bij Winterswijk over de grens. De opmars de Achterhoek in kent eenzelfde start als het grondoffensief tijdens operatie Market Garden op 17 september 1944. De twee Britse divisies met tanks en pantserwagens krijgen 's ochtends direct na het passeren van de grens op de Meerdinkweg in de Winterswijkse buurtschap 't Woold te maken met fanatieke Duitse tegenstand. De Duitsers waren de 29e maart naar 't Woold gegaan en hadden zich daar ingegraven met een grote hoeveelheid tankafweergeschut en de gevreesde Panzerfäuste. De slag zou bekend komen te staan onder de naam 'De Wooldse Tankslag'

Lees hier het hele verhaal van het Omroep Gelderland-platform '75 Jaar Vrijheid'.

Niet ver van Barlo ligt het natuurgebied Korenburgerveen. Natuurverslaggever van het Omroep Gelderland-platform BuitenGewoon bezocht dit natuurgebied, onder andere met de boswachter van het terrein. Lees hier alles over deze wandeling, of bekijk één van onderstaande routes.

