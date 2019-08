Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Barlo

Barlo is een buurtschap dat ligt in de gemeente Aalten. Het telt ongeveer 120 inwoners, toch is er redelijk wat te doen. Zo kan je naar het openluchttheater en het boerderijmuseum.

Wil je langskomen op 19 augustus? Dan ben je van harte welkom bij boerderij De Neeth (Neethweg).

Christel Frenken, uit Barlo, verzamelt sinds 1988 WC-rollen. Ze was toen zelf 16 jaar oud. In 1988 verzamelde heel veel mensen diverse voorwerpen. Christel wilde ook graag wat verzamelen, maar dan wel iets waarvan iedereen zou opkijken. Dus koos ze voor WC-rollen. De bedrukte rollen van het EK en WK voetbal ontbreken natuurlijk ook niet in haar verzameling. Ze kocht zelfs in vanuit het buitenland. Ze zag dan vaak dat de dozen met WC-papier al opengemaakt waren. Dit had de douane dan gedaan, want het was toch maar vreemd dat iemand een paar dozen WC-papier liep importeren.

De verzameling van Christel zorgde voor heel wat verwarde mensen dus. Toch heeft ze op deze manier ook haar huidige liefde gevonden. Hij is voor haar speciaal naar de verzamelbeurs in Utrecht gereden, en gaf haar daar een WC-rol met daarop geschreven of Christel met hem uit wilde. De WC-rollen hebben haar leven dus echt veranderd.

De verzameling is ook te bewonderen in 't Hoekendaalshuusken. Presentator Angelique Krüger ging kijken bij de bijzondere verzameling

WOII

Op het Omroep Gelderland-platform '75 Jaar Vrijheid' kwam een heel bijzonder verhaal binnen over een kleine onderduiker in Barlo. Lees hier het complete verhaal van de kleine jongen die dankzij een non ontsnapte aan een wisse dood.

Sallo van Gelder (foto synagoge Aalten)

De mooiste plek

Dit is een levendige plek, dat maakt het bijzonder om hierheen te gaan Gerdienke van Eerden

Het Openluchttheater Bron: Peter Ligterink

Op de Hollenweg is het Openluchttheater te vinden, deze is lange tijd niet open geweest. In 2019 kreeg het Openluchttheater een heropening. Bij het Openluchttheater zijn zo nu en dan theatershows. dansshows en andere optredens te bewonderen. Als er geen optredens zijn kan je lekker picknicken, of gewoon even genieten van deze mooie plek.

Niet ver van Barlo ligt het natuurgebied Korenburgerveen. Natuurverslaggever van het Omroep Gelderland-platform BuitenGewoon bezocht dit natuurgebied, onder andere met de boswachter van het terrein. Lees hier alles over deze wandeling, of bekijk één van onderstaande routes.

Fotograaf: Edward van Bakkum

