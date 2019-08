Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Boven-Leeuwen

Boven-Leeuwen hoort bij de gemeente West Maas en Waal. Op 31 december 2015 telde het dorp 2210 inwoners op een oppervlakte van 651 hectare. Evenals in Beneden-Leeuwen is er in Boven-Leeuwen ook een dijkdoorbraak geweest, vlakbij de hervormde kerk. Het overgebleven binnenwatertje wordt De Wiel genoemd, zoals de meeste doorbraakkolken heten in het rivierengebied.

Menig voetbalsupporter heeft al eens een stukje Boven-Leeuwen om zijn nek gehad, hoogstwaarschijnlijk zonder het te weten. Een markant bedrijf in Boven-Leeuwen is namelijk breifabriek De Reuver. Zij zijn gespecialiseerd in het maken van promotiemateriaal, waaronder supportersjaals. Zo maakten ze in 2017 in korte tijd 4 duizend sjaals met opdruk Vitesse - Lazio Roma.

Vanaf hier kan je ons hele dorp zien, het is er prachtig Maarten van Eldijk

Boven-Leeuwen vanaf de dijk Bron: Maarten van Eldijk

Als je op de dijk van Boven-Leeuwen staat, heb je een prachtig uitzicht over het hele dorp. Er zijn oude boerderijtjes te zien, je hebt de kerk mooi in beeld en je ziet het park.

Op korte reisafstand van Boven-Leeuwen vind je het natuurgebied Blauwe Kaamer.

Natuurgebied De Blauwe Kaamer Bron: Laurens Tijink

