Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Leuvenheim

In Leuvenheim, onderdeel van de gemeente Brummen wonen ongeveer 750 mensen. Het dorp is zo klein dat je voor de dagelijkse boodschappen naar een ander dorp moet, er zijn namelijk geen supermarkten in Leuvenheim.

Langskomen?

Wil je langskomen op 15 augustus? Dan ben je van harte welkom bij OBS De Rietgors (Spankerenseweg).

Kijk dit nou!

Er is een bekende documentaire maker die uit Leuvenheim komt, Ruben Smit. De documentairemaker is een autoriteit op het gebied van natuurfilms. En natuurlijk kennen we hem ook nog als presentator van het Omroep Gelderland natuurprogramma BuitenGewoon. Ze hebben moeten filmen in sneeuwstormen, en de drones kwamen uit de lucht vallen door de kou. Zo nu en dan moesten ze door de modder lopen met 50 kilo bagage, dat allemaal voor de mooiste shots voor in de film.

Lees hier meer over Ruben Smit

Bekijk hier deel 1 van de documentaireserie Levende Rivieren, die Omroep Gelderland uitzond

De mooiste plek

Het mooiste van deze plek is dat het gewoon in ons dorp is, maar door de combinatie van het mooie plaatje van het landhuis en de heerlijke bosgeuren, voelt het alsof je midden in een groot natuurgebied loopt Bart Elbers, teamcaptain

Huize De Wildbaan Bron: Bart Elbers

De Wildbaan is een landgoed in Leuvenheim. Er staan veel bomen om het landgoed heen, dit maakt dat het net lijkt alsof je in het bos bent. Een fijne plek om even lekker te genieten van al het moois om je heen dus.

Bezienswaardigheden

Evenementen

Wandelroutes

Rondom de IJssel bij Leuvenheim liggen prachtige uiterwaarden, waar mooi gewandeld kan worden. Natuurverslaggever Laurens Tijink van natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland, ging er heen om vogels te tellen. Lees hier zijn ervaringen, of bekijk één van de routes hieronder.

Fotograaf Evie Koolenbrander Bron: Omroep Gelderland

Fietsroutes