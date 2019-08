Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Angerlo

Angerlo is een dorp, vlak bij Doesburg, maar onderdeel van de gemeente Zevenaar. Het dorp heeft 1306 inwoners. Het is een plek waar carnaval en daarmee de carnavalsvereniging en de schutterij een belangrijke rol spelen.

Langskomen?

Wil je langskomen op 14 augustus? Dan ben je van harte welkom bij de Galluskerk (Dorpsstraat).

Kijk dit nou!

Met carnaval is iedereen één grote familie, maar in Angerlo namen ze dat in 2016 wel erg letterlijk. Daar regeerde de familie Tiecken. De hoofdrol was weggelegd voor Jan Tiecken, die zich even Prins Jan de Vierde mocht noemen.Tieckens vrouw Marieke was prinses en de adjudant was broer Dirk-Willem Tiecken. Zoon van Hans is Stijn en hij mocht zich met zijn negen jaar prins noemen. Zijn zusje Noa was jeugdprinses. De jeugdadjudant was Floor, dochter van Dirk-Willem en tot slot nog de jeugdnar Sil Tiecken, zoon van Jan. Ofwel: it's all in the family!

En natuurlijk is deze familie ook terug te vinden op het jaarlijks terugkerende evenement, de halfvastenoptocht!

De mooiste plek

Natuurlijk is heel Angerlo mooi, maar dit is toch wel echt het allermooiste plekje Jan Hendriks, teamcaptain

Sint Galluskerk Bron: Jan Hendriks

De Sint-Galluskerk is een gebouw met karakter, het gebouw geeft Angerlo ook een stukje historie. Het is het middelpunt van het dorp, je kan de kerk dus vanaf bijna overal in het dorp zien. Het is één van de oudste kerken van Nederland, zeker de moeite waard om daar een kijkje te nemen dus!

Bezienswaardigheden

Evenementen

Wandelroutes

Bij Angerlo ligt het IJsselpad. Verslaggever Laurens Tijink van natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland liep al eens langs het wandelpad. Lees hier alles over zijn bevindingen, of bekijk één van de onderstaande routes.

Het IJsselpad Foto: Dolf Logemann

Fietsroutes

Kijk hier naar de aflevering van Ons dorp over Angerlo