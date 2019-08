Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Vorchten

Vorchten is op een eiland komen te liggen, na de aanleg van een hoogwatergeul rondom het dorp. Het veranderde het aangezicht van het dorp enorm. Vorchten ligt op de provinciegrens van Gelderland en is onderdeel van de gemeente Heerde. Het dorp ligt vlak achter de IJsseldijk, waar het een veerpont-verbinding heeft met in Overijssel gelegen Wijhe. Het dorp telt 192 inwoners.

Langskomen?

Wil je langskomen op 13 augustus? Dan ben je van harte welkom bij MFC De Verbinding (Kerkweg).

Kijk dit nou!

De gemeente Heerde, waar Vorchten lid van is, is onderdeel van Cittaslow, een gemeentelijk netwerk dat zich hard maakt voor een betere kwaliteit van leven. Cittaslow betekent letterlijk 'langzame stad'. De organisatie moedigt innovatief beleid aan, maar met connectie met de oorsprong en natuur. Daarmee wil de gemeente uitstralen dat het zich hard maakt voor een prettige leefomgeving voor alle inwoners. Er is zelfs een Cittaslowsouvenir. Eén van de voorzieningen die daarbij hoort is een eigen dorpshuis voor de (slechts) 192 inwoners van Vorchten. Maar misschien nog wel meer bijzonder is het poppenspelmuseum aan de Kerkweg.

De mooiste plek

Deze kerk is niet alleen cultureel en historisch interessant, het is ook een verbindingsplek Erica Hottinga, teamcaptain

Waterspeelplek bij kerk Bron: Erica Hottinga

De Johannes de Doperkerk in Vorchten is een monument dat er al erg lang staat. Het oudste gedeelte van de kerk is al van vóór het jaar 900, Dat gedeelte is gebouwd van tufsteen. Het heeft niet alleen een hele karakteristieke vorm, ook is het overal in het dorp te zien. Voor Vorchten is dit ook een gebouw dat de mensen in het dorp met elkaar verbindt.

Bij Vorchten ligt een hoogwatergeul, die ervoor moet zorgen dat de huizen niet onder water komen te staan bij extreem hoog water. Het levert mooie natuur op, waar natuurverslaggever Laurens Tijink van het platform BuitenGewoon van Omroep Gelderland al eens doorheen wandelde. Lees hier alles over zijn bevindingen, of bekijk één van onderstaande routes.

De hoogwatergeul bij Wapenveld Bron: Laurens Tijink

