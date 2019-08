Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in IJzevoorde

IJzevoorde is een gehucht in de gemeente Doetinchem. Het mag dan een gehucht zijn, door alle voorzieningen lijkt het haast een dorp. IJzevoorde heeft een eigen basisschool, een cultureelcentrum, sporthal, een restaurant en een peuterspeelzaal. En dat allemaal voor 40 inwoners. Kasteel en landgoed Slangenburg waken imposant over het gehucht.

Langskomen?

Wil je langskomen op 9 augustus? Dan ben je van harte welkom bij De Pokkershutte (Loordijk, Doetinchem).

Kijk dit nou!

In IJzevoorde moet je voor veel openbare voorzieningen helemaal naar de stad Doetinchem. Het is dan ook helemaal geen dorp. Toch zijn er zoals gezegd best veel voorzieningen te vinden in IJzevoorde. Bijzonder aan het kleine gehucht is dat het heel veel verschillende verenigingen in één gebouw huisvest. Bijvoorbeeld de gymvereniging IJGV;die telt alleen al 150 leden.De mensen uit IJzevoorde hebben dan ook het gevoel dat ze in een dorp wonen, en niet in een buurtschap.

Eén van de voorzieningen voor de 40(!) inwoners is een basisschool. Niet alle leerlingen komen uit IJzevoorde zelf, want er zitten 78 kinderen op (2019) en dat zijn er meer dan in het hele gehucht zelf. De kinderen geven graag hun mening. Zo ook in het Omroep Gelderland-programma Week van Gelderland.

De mooiste plek

Hier kom je echt tot rust, je kan hier niet anders dan helemaal tot jezelf komen Lies Ankersmit, teamcaptain

Sint-Willibrordsabdij Bron: Lies Ankersmit

Het mooiste plekje van IJzevoorde ligt eigenlijk vlak naast IJzevoorde. De Sint-Willibrordsabdij is een gebedsplaats in het bos. "Tegenwoordig leeft iedereen een hectisch leven waarin we altijd maar een smartphone bij de hand moeten hebben. Omdat de abdij een stilteplaats is, in een bosrijke omgeving, is dit één van de weinige plekken waar ik mijn hoofd echt een keer rust kan geven." Aldus Lies Ankersmit.

Bezienswaardigheden

Evenementen

Snertloop Rommelmarkt (april) Toneelvoorstelling (2 x per jaar)

Wandelroutes

Aan de andere kant van Doetinchem, ten opzichte van IJzevoorde, ligt het Wehlse Bos. Een mooie plek om te wandelen. Laurens Tijink, natuurverslaggever van Omroep Gelderland, bezocht het gebied. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de andere routes hieronder.

Kikker in het Wehlse bos Bron: Laurens Tijink

Fietsroutes