Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Nieuwaal

Nieuwaal ligt in de Bommelerwaard met 805 inwoners. Het dorpje hoort bij de gemeente Zaltbommel. Nieuwaal heeft een oppervlakte van 49 ha. Opmerkelijk in Nieuwaal is een op het oog 'achtergelaten bulldozer', dat bij nadere inspectie een kunstwerk blijkt te zijn.

Nieuwaal heeft een verrassend stukje agrarische industrie: Slakkenkwekerij Slow Escargots. Hier kweekt eigenaar Lennard ter Hall 3 soorten slakken voor particulieren, horeca en kleine groothandels.

Al jaren is Lennard ter Hall – zo zegt hij zelf – gefascineerd door de slak en haar potentie als voedsel van de toekomst. Geïnspireerd door deze kennis zegt Ter Hall in 2012 zijn vaste baan op om zijn ultieme droom waar te maken: een slakkenkwekerij. Zo ontstond Slow Escargots. Ter Hall houdt zich sinds 2012 fulltime en professioneel bezig met het kweken van slakken. Het motto van Ter Hall: 'Een gelukkige slak is lekkerder'. Hij zegt dus goed van zijn dieren te zorgen.

Omroep Gelderland presentator Harm Edens zocht hem op voor het programma Gelderse Koppen.

De mooiste plek

Vooral door alle dieren die hier vrij rondlopen, mag er met recht gezegd worden dat dit ons mooiste plekje is Kim van Tuijlen, teamcaptain

Uiterwaarden Nieuwaal Bron: Wikipedia

Vlak langs de uiterwaarde in Nieuwaal loopt een klompenpad, het Nywelepad. Het pad is in totaal 14 kilometer lang en loopt ook nog voor een deel door Gameren. Wie dit pad bewandelt komt prachtige natuur, de allermooiste loslopende dieren en hier en daar wat eettentjes tegen.

Bezienswaardigheden

Natuurgebied De Breemwaard Slot Loevestein Stadskasteel Zaltbommel De herstelde Hervormde Kerk De Gereformeerde Kerk Kunstwerk De Dijker

Evenementen

Wandelroutes

Op korte reisafstand van Nieuwaal vind je het natuurgebied Munnikenland, in de Bommelerwaard. Verslaggever Laurens Tijink van het natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland ging er wandelen. Lees hier alles over zijn ervaringen, of bekijk één van de wandelroutes hieronder.

Munnikenland Bron: Laurens Tijink

Fietsroutes