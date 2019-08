Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Nederasselt

Nederasselt is één van de vier kernen van de gemeente Heumen. Het kleine dorpje naast de Maas, heeft een oppervlakte van 58 ha en telde in 2018 665 inwoners. In 2019 had Nederasselt de twijfelachtige eer om het startpunt te worden van 'De Tornado van Rheden'.

Bron: Nederasselt Nieuws. Fotograaf: Theo Derks

In april 2019 werd Nederasselt opgeschrikt door een lugubere vondst. Maar liefst 30 granaten werden gevonden in de tuin van Paul Bruijsten. De Explosieven Ontruimingsdienst Defensie (EOD) had de handen vol aan 30 brisant- en fosforgranaten uit de grond naar boven. Een overblijfsel van de Tweede Wereldoorlog.

Het is niet vreemd dat deze vondst juist hier gedaan wordt. Nederasselt is namelijk één van de landingsplaatsen tijdens operatie Market Garden. Lees er meer over in dit artikel van het Omroep Gelderland-platform '75 jaar Vrijheid).

Ik maakte hier in mijn jeugd al de mooiste herinneringen Teamcaptain Nederasselt

Basisschool de Tandem Bron: Wim van Dam

'Ons Plein in Nederasselt is de plek waar iedereen samenkomt. Het zit vlak naast een basisschool, voor de kinderen dus een plek om na school lekker te spelen. 's Avonds hangen hier vaak de jongeren. Een ontmoetingsplek voor jong en oud dus!'

Verslaggever Laurens Tijink van natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland, bezocht het natuurgebied Hatertse en Overasseltse vennen, niet ver van Nederasselt. Lees hier over zijn ervaringen, of bekijk één van de onderstaande wandelroutes.

Bron: Laurens Tijink

