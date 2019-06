Kerkgebouw in Loil krijgt nieuwe invulling

'Ik vind het ontzettend jammer dat de kerk gaat sluiten', aldus vrijwilliger Bert Arendsen. 'Er zijn te weinig mensen die voorgaan in de kerk en dan moet je een keer een besluit nemen. Het was goed zo.' Arendsen zag de toekomst van het gebouw, na de bekendmaking van de ontkerkelijking, somber tegemoet. 'Het punt dat ik daar nachten wakker van heb gelegen, dat is nu gepasseerd', vertelt de inwoner van Loil. 'Ik zie de toekomst hoopvol tegemoet.' De kerk krijgt, onder de naam ’Hart van Loil’, vooral een cultuurfunctie: de plaatselijke muziekvereniging kan er oefenen en ook kunnen er feesten gegeven worden, door bijvoorbeeld de carnavalsvereniging.



Ondanks dat het gebouw een andere functie krijgt, blijft het pand iets van de liturgische functie behouden. 'De kerk was vroeger een plek waar lief en leed met elkaar gedeeld werd', vertelt Onno Heesen, die betrokken is bij de overname. 'Voor de verenigingen betekent het dat we de functie van de kerk in stand houden.' Volgens Heesen zijn de verenigingen enthousiast over de plannen. 'We hebben eerst geïnventariseerd: wat willen zij allemaal, wat zijn de behoeften', aldus het lid van de regiegroep, die aangeeft dat de naastgelegen sporthal ook bij het vernieuwingsplan betrokken wordt. 'Het wordt eigenlijk een heel gebied wat we opnieuw gaan ontwikkelen.'