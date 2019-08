Zomer in Gelderland: Dit kun je doen en zien in Elden

Elden is onderdeel van de gemeente Arnhem en heeft een oppervlakte van 197 hectare. In 2017 telde het buurtschap 2645 inwoners.

Elden heeft drie aanrijd-routes, waarbij direct valt te genieten van een mooi dorps landschap. Er is veel ruimte met graslanden en op verschillende plekken zijn er moestuinen, fruitbomen en braambossen te vinden. Eldenaren geven zelf aan dat ze het ‘ons kent ons’ gevoel fijn vinden. Elden voelt als een dorpje met veel historie, een oase van rust, ingeklemd in de grote stad Arnhem.

Tot grote frustratie van de Eldenaren, is Elden officieel helemaal geen dorp. Elden hoort al jarenlang gewoon bij de stad Arnhem. Elden bestaat al sinds 877 onder de naam ‘Elti’ en is jarenlang zelfstandig geweest. In 1966 werd Elden onderdeel van de gemeente Arnhem, er werden nieuwe wijken gebouwd en die groeiden naar Elden toe. Elden werd dus ingesloten door Arnhem. In 1978 werd de beslissing genomen om Elden geen eigen plaats en postcode te geven in het postcodeboek en telefoonboek.

Elden kreeg borden die aangaven dat je in de bebouwde kom van Arnhem was, maar daar waren Eldenaren het niet mee eens. Ze probeerden over de borden heen te schilderen en er echte Eldense borden van te maken. In 1983 zijn de Eldenaren erin geslaagd de borden te laten vervangen door borden met de tekst “Elden, gemeente Arnhem”. Deze borden waren en zijn dus nog steeds symbolisch, Elden hoort vooralsnog gewoon bij Arnhem. De Eldenaren zijn er nog steeds druk mee; zij zijn ervan overtuigd dat Elden ooit weer een zelfstandig postcodegebied zal zijn.

WOII

Tijdens de Tweede Wereldoorlog steken de Duitsers de dijk door bij Elden, in de hoop dat het water de geallieerden uit het gebied tussen Elden en Lent en de liniedijk tussen Ochten en Kesteren zal verdrijven. Maar de tovenaarsleerling heeft krachten losgelaten die het niet kan beheersen. De hele Betuwe tot aan de dijk van het Amsterdam Rijnkanaal komt onder water te staan. Het Omroep Gelderland-programma 75 Jaar Vrijheid belicht de indrukwekkende gebeurtenissen van toen.

Na de Tweede Wereldoorlog worden overal in Nederland noodwoningen gebouwd, om de ontheemden een plek te geven. Zo ook hier in Elden, waar de woningen nog altijd gebruikt worden.

Hier zie je heel mooi hoe ons historische dorpje is ingesloten door de overweldigende stad Arnhem Petra van Houdt, Zomer in Gelderland - teamcaptain

Uitzicht op Gelredome Bron: Petra van Houdt

Als je op de dijk staat die langs Elden loopt, heb je een uitzicht waarin duidelijk wordt dat Elden omsingeld wordt door Arnhem. Als je om je heen kijkt zie je overal het mooie, rustgevende Elden. Terwijl je daarachter de hoge gebouwen van de stad ziet staan.

Laurens Tijink, verslaggever van het natuurplatform BuitenGewoon van Omroep Gelderland wandelde in het natuurgebied Meinerswijk, vlak bij Elden. Lees hier alles over zijn ervaringen, of kijk naar één van de andere routes hieronder.

