Rheden op slot na asbestvondst, hoe kom ik nu thuis?

'Niet alle aanwonenden kunnen op dit moment bij hun huis', schrijft de gemeente Rheden op haar website. 'Bij de afzetting zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om mensen te informeren en te overleggen wat er wel mogelijk is.'

Dinsdagavond was er de verwoestende tornado, de dag erna het weggewaaide asbest. Dat zou afkomstig zijn van een huis dat door de windhoos was beschadigd.

Bert Matser woont aan de Parallelweg, enkele honderden meters van die woning. Hij kijkt uit op de rotonde waar verkeersregelaars verkeer vanuit Velp tegenhouden. 'Ik dacht: wat gaat er nu gebeuren toen ik mensen met linten en zo zag rommelen', vertelt de man die plaatselijke bekendheid geniet vanwege de kerstman op zijn dak en de dakpannen met de jaartelling.

Medewerkers van de gemeente Rheden vertellen op straat dat wie zijn huis verlaat, niet meer naar binnen mag. Matser: 'Ik sprak net nog met mensen die nauwelijks bij hun huis konden komen. Fietsers kunnen er ook niet langs.'

'Mijn dochter belt me in paniek op'

Sally de Wit uit Arnhem heeft een dochter van 13. Die was onderweg naar huis vanuit het huis van Sally's ouders in De Steeg. 'Mijn dochter belde me in paniek op, omdat ze door verkeersregelaars werd tegengehouden. Mijn dochter wist een andere route niet, want ze kent alleen de Arnhemsestraatweg', zegt de Arnhemse.

Haar ouders brengen Sally's dochter nu met de auto naar huis. 'Mijn neef die daar in de buurt woont, heeft mijn dochter eerst op de fiets opgehaald.'

De Wit toont begrip voor de wegafzetting en het opruimen van het asbest, maar: 'Zorg dat mensen die het verkeer dan regelen daar de weg ook weten. Mijn dochter was voor het eerst helemaal alleen naar haar opa en oma gefietst voor een schoolopdracht en er was niets aan de hand, maar op de terugweg werd ze tegengehouden.'

'Het is niet anders'

Pannenkoekhuis Strijland zit op hoek van de afgezette Arnhemsestraatweg waar verkeer de Posbank op kan. 'We hebben last van de afzetting', zegt een medewerkster, 'maar het is niet anders.'

Ze heeft zojuist gehoord dat de weg de hele avond dichtblijft. 'Ik hoop dat mensen die bij ons willen eten dwars door het dorp kunnen.'

