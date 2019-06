Honderden Gelderlanders bedwingen Alpe d' Huez

Onder het motto 'opgeven is geen optie' vindt donderdag voor de veertiende keer het evenement 'Alpe d'HuZes' plaats. Meer dan 4500 deelnemers beklimmen lopend of fietsend de legendarische Alpe d'Huez. In de afgelopen jaren is op deze manier al ruim 160 miljoen euro opgehaald voor het Alpe d’HuZes/KWF Fonds.

Alpe d'HuZes live bij Omroep Gelderland

Thuisblijvers hoeven dit jaar niets te missen. Alpe d'HuZes 2019 wordt van 09.00 uur tot 17.00 uur rechtstreeks uitgezonden bij TV Gelderland. Ook op onze youtube-pagina is die uitzending van begin tot eind te volgen. Verslaggever Erik van der Pol is op de berg aanwezig om verslag te doen voor radio, televisie en de website.

Gelderse teams

Onder de duizenden deelnemers zijn dit jaar ook weer veel Gelderlanders (meer dan 550) die van start gaan. Zoals Martin de Vries uit Rheden. Dit jaar fietst hij voor het negende opeenvolgende jaar mee met TeamPa. 'Mijn beste vriend is in 2011 overleden aan kanker. Zo is het team destijds ontstaan. Als familie en vrienden hebben we toen besloten om op deze manier een bijdrage te willen leveren aan de strijd tegen kanker', legt De Vries uit. 'Dat heeft zo'n deel van ons leven ingenomen, dat we er nu voor de negende keer bij zijn.'

Martin de Vries bezig aan zijn eerste tocht naar boven (tekst gaat verder onder audiofragment):

Ook Sjon Gieling uit Duiven maakt al meerdere jaren de reis naar Frankrijk om zich in te zetten voor het goede doel. 'Dit is mijn zesde jaar', zegt Gieling. Zijn eerste editie liep hij in het jaar nadat er bij hem zelf prostaatkanker werd ontdekt. 'Inmiddels ben ik die berg 11 keer op gelopen. Ik hoop 'm dit jaar vier keer te doen, dan kom ik op 15 keer. Dat zou wel heel mooi zijn.'

Sjon Gieling loopt zijn eerste tocht omhoog (tekst gaat verder onder audiofragment):

Meer dan 240.000 euro per team

Hoewel de deelnemers veel trainen om de sportieve prestatie te volbrengen, draait het uiteindelijk om één ding. 'Er moet gewoon zoveel mogelijk geld opgehaald worden in de strijd tegen die ziekte', stelt Geiling. Met team Duiven haalde hij in zes jaar al meer dan 240.000 euro op voor het goede doel. Ook het Rhedense team van Martin de Vries heeft in totaal bijna 240.000 euro opgehaald in alle edities. 'Dat je op deze manier iets kan bijdragen aan de strijd tegen iets wat ons allemaal zo kwelt, dat voelt gewoon goed'. In de afgelopen edities is al ruim 160 miljoen euro opgehaald. De teller staat dit jaar tot nu toe op ruim 7 miljoen.

De eerste deelnemers vertrokken donderdag rond 04.30 uur. De finish gaat om 20.00 uur dicht.