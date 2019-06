Deze plaatsen doen mee aan Zomer in Gelderland

De jubileumeditie van Zomer in Gelderland (10e keer) begint dit jaar in Elden en eindigt in Laag Soeren. Van 5 tot en met 30 augustus trekt de zomerkaravaan van Omroep Gelderland weer de hele provincie door. Elke dag wordt er in een andere plaats live radio en tv gemaakt.

In Zomer in Gelderland stellen we dit jaar 20 dorpen en buurtschappen voor verspreid over Gelderland. Meest opvallende namen zijn Zwolle en Appel. Zwolle is een buurtschap in Groenlo, niet te verwarren dus met de provinciehoofdstad van Overijssel. Appel is een buurtschap in Nijkerk dat samen met de buurtschap Driedorp een buurtvereniging heeft en daarom als Appel-Driedorp meedoet.

Wie doen er mee dit jaar?

Van de dorpen en buurtschappen die mee doen dit jaar zijn er 17 nieuw. De andere 3 zijn 'succesnummers' uit het verleden. Elden bijt op 5 augustus het spits af. Vervolgens is Zomer in Gelderland in Stroe, Nederasselt, Nieuwaal en IJzevoorde (Doetinchem).

De tweede week start op 12 augustus in Alphen aan de Maas om daarna Vorchten, Angerlo, Leuvenheim en Boven Leeuwen te bezoeken. Op maandag 19 augustus vervolgen we de toer in Barlo (Aalten) en reizen dan door naar Woold (Winterswijk, Nettelhorst (Lochem), Zwolle (Groenlo) en zijn op de vrijdag van het Emster feest in Emst.

De laatste week begint op 26 augustus in Appel-Driedorp en gaat dan naar Etten, Loo (bij Groessen), Terborg en we eindigen in Laag-Soeren.

1000 euro verdienen

Voor de deelnemende dorpen is het een mooie kans om zichzelf op de kaart te zetten. Bovendien speelt in elke plaats een team van 10 mensen de hele dag om maximaal 1000 euro te verdienen voor een goed doel dat het team zelf heeft gekozen.

Daarnaast strijden ze natuurlijk ook voor de belangrijke eretitel Mooiste plaats van Gelderland. Beemte Broekland werd dat in 2018. Zomer in Gelderland wordt op tv net als alle andere jaren weer gepresenteerd door Angelique Krüger (foto).