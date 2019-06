Crowdfundings-actie voor ooggetuigenproject Slag om Arnhem

'Arnhem van Slag' is een ooggetuigenproject over Operatie Market Garden in september 1944. Ouderen vertelden basisschoolleerlingen over hun herinneringen aan de Slag om Arnhem. De kinderen hebben die verhalen verwerkt in een serie tekeningen en gedichten. Daarvan wil de organisatie nu een magazine maken, maar daarvoor is geld nodig.

Het is bijna 75 jaar geleden dat de Slag om Arnhem plaatsvond. De kinderen die dit destijds bewust hebben meegemaakt en nog over hun ervaringen kunnen vertellen, zijn inmiddels 80 jaar of ouder. Het duurt niet lang meer, voordat ook deze ooggetuigen er niet meer zijn. Daarom ontwikkelden Doreen Hartman en Bernadette ten Have van HARTenHAVE cultuureducatie een groot schoolproject: 'Arnhem van Slag.

Schuilen voor de bombardementen

Zij brachten in speciale projectlessen vierhonderd Arnhemse basisschoolleerlingen en 32 ooggetuigen van de Slag om Arnhem bij elkaar. De kinderen van toen vertelden de kinderen van nu over hun ervaringen in die bange dagen in september 1944. De gevechten bij de brug en het schuilen voor bombardementen, maar ook de gedwongen evacuatie en de terugkeer in een verwoeste stad, ze weten het nog als de dag van gisteren. Hun verhalen inspireerden de leerlingen tot een serie bijzondere tekeningen en gedichten.



“Wij zaten tussen de middag te eten met ons gezin, d’r werd nog warm gegeten toendertijd. Op een gegeven moment, een enorm lawaai en bombardementen. De jus-pan sprong zo hoog van de tafel…, door de luchtdruk. Ik zie dat nog. Dat zijn van die beelden, dat vergeet je nooit weer. Dat zo’n pan... in een keer: boem!” Jan Wagenaar - 9 jaar in 1944 (afbeelding: Arnhem van Slag)

Gratis magazine

Vanaf 12 september worden de tekeningen geëxposeerd in de Eusebiuskerk. Daarnaast wil de organisatie een magazine uitbrengen: 'Arnhem van Slag,' met de ooggetuigenverhalen, de tekeningen en gedichten, aangevuld met historische feiten over de Slag om Arnhem. Maar daarvoor is geld nodig. Daarom is vandaag een crowdfundingsactie gestart, die het benodigde geld bijeen moet brengen. In 40 dagen tijd moet er €10.000 bijeen zijn. Als dat is gelukt, wordt het magazine in een oplage van 3000 stuks gedrukt en gratis uitgedeeld aan bovenbouwleerlingen van het Arnhemse basisonderwijs.



"Maar op de woensdag kwamen er allemaal Duitse tanks en toen ging het helemaal fout. De gevechten laaiden iedere keer op. We woonden in een benedenhuis, met z’n vieren. Als het gevaarlijk werd gingen we in de diepe kast onder de trap zitten. Boven ons waren nog twee bovenhuizen. Daar was een granaat ingeslagen, maar het was gelukkig niet gaan branden. De Duitsers hadden op een gegeven moment de brug weer ingenomen. Toen kwam er een buurvrouw, die al vertrokken was, terug om nog wat spullen te halen en die zei: Zitten jullie hier nu nog? We moeten nu allemaal weg! Dat hadden wij helemaal niet meegekregen." Ans Lodeweegs - 12 jaar in 1944. (afbeelding: Arnhem van Slag)