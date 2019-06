Vrijwilligers gezocht: Club goud brengt jong en oud samen

Bij Club Goud weten we dat veel jonge mensen tegen deze drempels aanlopen in hun zoektocht om iets te betekenen voor de oudere generatie. Daarom experimenteren we met nieuwe manieren om laagdrempelig en gemakkelijk ouderen te kunnen ondersteunen.

We organiseren bijzondere evenementen met als doel om verschillende generaties kennis te met elkaar te laten maken. We werken samen met festivals, filmhuizen en sportscholen om mensen samen te brengen op een manier die verschillende generaties aanspreekt. In onze agenda vind je wat je precies allemaal kan doen!

In het afgelopen jaar organiseerden we bijvoorbeeld een bezoek aan Go Short Film Festival, een dansevenement in samenwerking met technofestival Drift, bokstrainingen voor ouderen, een buurtsafari met singer-songwriters,die op de route een optreden gaven, een filmtour door het St. Jozefklooster en nog veel meer! Onze vrijwilligers ondersteunen hierbij in de voorbereidingen maar ook in het welkom heten van iedereen, koffie inschenken, rolstoelen duwen en de dansvloer vullen.

We vinden het belangrijk dat vrijwilligers zich gemakkelijk aan en af kunnen melden, dat er ruimte is voor eigen inbreng en dat de activiteiten voor alle deelnemers (jong en oud!) leuk zijn om aan mee te doen. Wij werken voor alle activiteiten samen met lokale zorg- en welzijnsinstellingen voor ouderen en onverwachte lokale partijen.

Vanaf 1 uur per maand kan je via ons ook maatje worden voor een oudere. Zonder verplichtingen en met de vrijheid om samen te bekijken wanneer je de volgende keer weer langs gaat of te stoppen als het toch niet klikt.

Het eerste evenement waar we in eerste instantie vrijwilligers voor zoeken is Festival op 't Eiland dit is een verrassend festival tijdens de Vierdaagse op het Stadseiland. Vol theater, muziek en lekker eten! 't Eiland vindt plaats van 13 t/m 19 juli 2019, en is elke dag van 13 uur tot 1 uur geopend.

We zijn druk bezig met het vormgeven van een speciaal programma voor de oudere eiland-liefhebber. Lijkt je het leuk om erbij te zijn als vrijwilliger of als bezoeker? Reageren kan hieronder!