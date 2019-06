Van grafzerken tot visitekaartje; etalageruiten in Bemmel opgelapt

De ramen in Bemmel straalden lange tijd uit dat je hier zeker niet moest zijn. Ontwerper Pimm Terhorst: 'Daar zaten grijze stickers op die bekend stonden als de grafzerken van Bemmel. En die communiceerden eigenlijk; je moet hier niet zijn, loop door.'

To be Bemmel, net als I Amsterdam

Dat moest anders zo dacht ontwerper Terhorst en hij verzon een prijsvraag voor de Bemmelnaren. Daaruit is deze windowdressing gekozen met historische taferelen en figuren die iets met Bemmel te maken hebben, zoals paarden of wandelaars vanwege de doorkomst van de Vierdaagse. En nu blaakt het dorp van trots.

Wethouder Helga Witjes: 'To be Bemmel of To Bemmel. Net zoals I Amsterdam. Kom ook naar Bemmel. Het is geweldig!'

Probleem niet opgelost

Maar daarmee is het echte probleem natuurlijk nog niet opgelost, zo vindt ook de voorzitter van de ondernemersvereniging Louis de Pré.

'Het is wel de bedoeling is dat dit zo snel mogelijk verhuurd wordt. Het is een prachtige locatie. Dus we hopen wel dat we zo snel mogelijk ondernemers vinden die dit willen gaan huren.'