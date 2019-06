Hattem zoekt plan voor d’Olde Skoele

Eind vorig jaar vroeg de gemeente hier ook al naar. Er kwamen verschillende plannen binnen, maar er is nog geen keuze gemaakt. Belangrijk is dat er draagvlak moet zijn bij de omwonenden van het pand. In het voorjaar zijn twee ingediende plannen door de omwonenden beoordeeld, maar voor deze plannen was nog niet voldoende steun.

Meerwaarde

Daarom stelt wethouder Auke Schipper zich graag open voor meer ideeën: ‘Door gebrek aan draagvlak in de buurt hebben we nog geen keuze voor een nieuwe bestemming kunnen maken. De plannen die nu beoordeeld zijn door ons en de buurtbewoners richten zich deels op bewoning van d’Olde Skoele. Bij de beoordeling bleek dat het voor de buurtbewoners niet duidelijk was dat ook wonen een mogelijke, nieuwe bestemming is. Uiteraard moet bewoning van het pand dan wel gecombineerd worden met een meerwaarde voor Hattem, zoals vermeld in de criteria. Ik hoop dat we door het opnieuw openstellen voor ideeën plannen krijgen die we samen met bewoners kunnen beoordelen, op basis van dezelfde verwachtingen.’

Jouw plan?

Plannen kunnen tot 30 juni gemaild worden naar gemeente@hattem.nl. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Lenie Oldemaat, (038) 443 16 16 of lenieoldemaat@hattem.nl.

D’ Olde Skoele

Sinds de jaren ’70 heeft d’ Olde Skoele vooral bekendheid gekregen als podium en oefenruimte voor muziek en diverse groepen. In 1985 is het pand in eigendom overgedragen aan de Stichting D’Olde Skoele die er een breed aanbod aan activiteiten voor de jeugd organiseerde. Het pand heeft de status van gemeentelijk monument en kwam in 2018 terug in eigendom van de gemeente Hattem.

Bezichtiging

De gemeente Hattem organiseerde vorig jaar in december een bezichtiging van d’Olde Skoele. De bezichtiging was bedoeld voor Hattemers die geïnteresseerd zijn om het pand een nieuwe bestemming te geven, maar ook voor omwonenden of andere geïnteresseerden die het pand eens van binnen willen bekijken. Bekijk hier nog een keer de bezichtiging.