Nijmegen neemt oude diesels op de korrel

De gemeente Nijmegen onderzoekt de mogelijkheid om oude diesels te weren uit de hele stad. Funest voor ondernemers, stelt onder meer MKB Nederland. Het grote merendeel van die oude diesels is namelijk in handen van bedrijven.

door Sven Strijbosch

'We willen de luchtkwaliteit in de hele stad verbeteren', valt er te lezen in het Nijmeegse coalitieakkoord. Een milieuzone zou daarbij moeten helpen. Niet alleen voor het centrum, maar voor de gehele stad.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) wil éénduidige milieuzones in het hele land. Dit om te voorkomen dat er in iedere stad een ander beleid van kracht is. Gemeenten kunnen vanaf 1 januari 2020 kiezen tussen het weren van diesels van vóór 2006, of diesels van vóór 2001. Gemeenten zijn dat overigens niet verplicht.

Dertig procent van bedrijfsvoertuigen

Nijmegen koerst dus op een milieuzone voor de hele stad. In Nijmegen rijden bijna 3800 diesels rond van vóór 2006, zo blijkt uit cijfers van de RDW. Als Nijmegen voor de strenge variant van Van Veldhoven kiest, zijn die voertuigen straks dus niet meer welkom in de gehele Waalstad.

Ondernemers maken zich zorgen. Ruim dertig procent van alle bedrijfsvoertuigen in Nijmegen zijn diesels van vóór 2006. Het gaat om ruim 1800 voertuigen. Die zouden dan allemaal vervangen moeten worden door nieuwere, schonere modellen. Dat vraagt flinke investeringen.

'Ik kan geen nieuwe bus betalen'

Jim Nillesen is ondernemer, woont in Nijmegen en rijdt met zijn frietkar en oude dieselbus door de hele regio. 'Ik moet daar mijn centen mee verdienen. Een nieuwe bus kost zo 10.000 euro. Dat kan ik niet betalen', vertelt hij. Als de milieuzone er komt, zal hij wel moeten. Jim woont immers in de stad.

Jim Nillisen en MKB over het weren van de diesel (tekst gaat verder onder audiofragment):

MKB Nederland noemt de milieuzone symboolpolitiek en kapitaalvernietiging. 'In Duitsland zijn er al langer steden met milieuzones. Dat heeft nul effect. Je dwingt ondernemers om bussen die nog niet zijn afgeschreven te vervangen. Realiseer je nou eens goed wat dat betekent', zegt directeur Leendert-Jan Visser. 'Bezint eer ge begint.'

Roetreductienorm halen

Volgens het huidige college in Nijmegen is de zone nodig om de zogenoemde roetreductienorm te halen. Veertig procent roetvermindering in 2022 ten opzichte van 2014 is de zelfopgelegde doelstelling.

Als Nijmegen dan toch echt een milieuzone wil, moeten er goede voorwaarden komen, zo stelt Visser. Denk daarbij aan sloop- of overgangsregelingen. 'Neem de tijd en spreid het zodat ondernemers zich voor kunnen bereiden op investeringen.'

Gemeente: nog in onderzoek

'Laat me gewoon mijn bus oprijden', stelt Nillesen. Hij hoopt dat de gemeente straks in zijn voordeel beslist. Nijmegen benadrukt dat het nog in de onderzoekende fase zit. Wel wordt er gekoerst op een stadsbrede milieuzone. Met het groene college in de Waalstad lijkt de variant met diesels van voor 2006 het meest voor de hand liggend.

De cijfers zijn als volgt: In Nijmegen rijden 66.878 personenauto's rond. Het aantal bedrijfsvoertuigen ligt op 5818. (CBS) Van de 66.878 personenauto's zijn er 1886 een diesel van vóór 2006, dat is 2,8 procent van het totaal. Van de 5818 bedrijfsvoertuigen zijn er 1844 een diesel van vóór 2006, dat is 31,7 procent van het totaal. (RDW) Het totaal aantal diesels van vóór 2006 ligt in Nijmegen op 3779, inclusief 36 bromfietsen en 13 bussen. (RDW)

