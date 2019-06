Club Goud brengt ouderen en jongeren samen: 'Op een gegeven moment kruipt de eenzaamheid erin'

Anneke Wigman (32) en mevrouw Elbers hebben elkaar leren kennen via Club Goud. Deze Nijmeegse organisatie is opgericht door Moniek van Daal en heeft als doel om meer jonge mensen te betrekken bij vrijwilligerswerk in de ouderenzorg. Club Goud organiseert verschillende activiteiten om jong en oud samen te brengen.

Moniek weet uit eigen ervaring hoe waardevol dit voor beide partijen kan zijn: 'Ik ben zelf al heel lang een maatje voor de 100-jarige Meneer Lentink, bij wie ik wekelijks op bezoek kom. Dit geeft mij veel voldoening. Er zijn zoveel ouderen die het leuk zouden vinden om bezoek te krijgen.' Het is alleen lastig om hier mensen voor te vinden, merkte ze. Zo ontstond bij haar het idee voor Club Goud.

Op stap met vrolijke frans

Club Goud zorgt ervoor dat het voor mensen zoals mevrouw Elbers mogelijk is om naar een smartlappenfestival te gaan. 'Op een gegeven moment kruipt de eenzaamheid erin en dat probeer ik zoveel mogelijk te vermijden. Daarom ga ik graag met Anneke mee', vertelt mevrouw Elbers. Samen met Anneke gaat zij naar de Dag van het Levenslied. 'We kennen elkaar van een eerder project. Anneke is een vrolijke frans, ik heb echt wel wat met haar.'

Ook voor Anneke is het contact met mevrouw Elbers belangrijk: 'Je hebt veel lol met elkaar. Daarnaast zijn de gesprekken die je hebt interessant, het is laagdrempelig. Het contact is gewoon heel waardevol voor beide partijen.'

Moniek van Daal ziet dat het mes aan twee kanten snijdt. 'Veel mensen hebben buiten de zorg en eigen familie heel weinig contacten en zijn soms best alleen. Dat kun je niet helemaal oplossen, maar je kunt mensen wel een mooi moment bezorgen wat een fijne herinnering wordt voor later. Als dat lukt is onze missie geslaagd. Daarnaast geeft het de jongeren veel voldoening dat ze iets voor een ander kunnen doen en daar genieten zij ook weer van.'

Een andere manier van vrijwilligers werven

Volgens Moniek zit het probleem om vrijwilligers te vinden vooral in dat veel zorginstellingen vaak vast zitten een bepaald systeem. 'Er zijn vaak op vaste tijden vrijwilligers nodig, want dan staat er een activiteit ingepland. Daarnaast moet je vaak een bepaald aantal uur beschikbaar zijn en voor een langere tijd.' Door het op een andere manier in te richten verwacht Moniek dat je sneller mensen kunt bereiken. Anneke: 'Ik werk zelf fulltime dus voor mij is het ideaal dat Club Goud met projecten werkt en dat ik niet iedere week ergens naar toe moet'.

Daarnaast werkt Club Goud veel met anderen samen. 'Wat onze organisatie bijzonder maakt is dat wij de verbinding proberen te maken met andere partijen. Zo kijken wij naar welke partijen al jongere mensen trekken, zodat we met hun kunnen samenwerken.'

Een partij waarmee Club Goud samenwerkt is poppodium Doornroosje. 'Een van onze projecten is muziekmaatje. Acht weken lang hebben ouderen en jongeren samen gewerkt aan een muziekoptreden. Zo ook Piet Adolfs (90) en Sam Stobbelaar (23). Zij hebben samen op het podium van Doornroosjes gestaan en Droomland gezongen. Sam: 'Het klinkt misschien cliché, maar muziek verbindt. Ook al schelen wij 68 jaar.' Waarop Piet aanvult: 'Het is toch echt vriendschap hoor.'

