Nieuw bestuur voor geplaagd RTV Favoriet: subsidiekraan weer open

Er gloort weer hoop voor de Liemerse lokale omroep RTV Favoriet. In overleg met de betrokken gemeentes is deze week een nieuw bestuur geïnstalleerd. Woensdagavond werden de vrijwilligers bijgepraat over de nabije toekomstplannen. De omroep balanceerde op het randje van de afgrond na een soap die ruim een half jaar geleden begon.

In oktober 2018 trokken (ex) vrijwilligers aan de bel over het schrikbewind dat het toenmalige bestuur zou voeren. Wat volgde is een soap die geen einde leek te kennen. Vanuit de subsidieverstrekkende gemeentes werd bovendien een onderzoek naar de werkwijze van het bestuur ingesteld. Dat werd mede ingegeven door een uiterst schimmige financiële constructie waarbij reclame-inkomsten voor de omroep rechtstreeks bij de bv van directeur Eusman binnenkwamen.

Uiteindelijk werd het bestuur onder leiding van Eusman een gebrek aan transparantie verweten. De subsidie werd vervolgens ingetrokken totdat er een nieuw bestuur zou worden aangesteld. Toen duidelijk werd dat er onvoldoende vertrouwen was om door te gaan, gaf het huidige bestuur al te kennen dat ze plaats zouden maken voor een nieuwe leiding. Secretaris Marc Eusman, vader van Joshua, zei toen tegenover Omroep Gelderland 'helemaal klaar te zijn' met het gedoe binnen RTV Favoriet.

Om de chaos compleet te maken stelde het omstreden bestuur opeens, zonder overleg, een nieuw bestuur aan. Dit tot grote onvrede van de betrokken gemeentes. Er volgden meerdere gesprekken, maar ondertussen was de subsidiestop nog van kracht en stond bij de omroep het water aan de lippen. Bovendien werd er door alle perikelen louter nog non-stop radio uitgezonden.

Na maanden weer vooruitkijken

Nu er een nieuw bestuur is, dat de steun heeft van de gemeente, kan de omroep na maandenlange strubbelingen weer vooruit. De nieuwe leiding bestaat uit vier vrijwilliger die al langere tijd betrokken zijn als vrijwilligers bij de omroep. Alleen de voorzitter (Henk Rouwen) is iemand van buitenaf. 'Die staat er neutraal in en kan de zaak aan gaan sturen', zegt Rudi Buiting, één van de nieuwe bestuursleden.

'Ik ben er hartstikke blij mee', zegt hij opgetogen. Ook is hij van plan snel te gaan praten met de oud-vrijwilligers die in oktober aan de bel trokken over de praktijken van het omstreden ex-bestuur. 'Ik weet niet hoe zij er nu over denken, maar wij hopen gewoon dat zij zo snel mogelijk weer willen aansluiten.'

Wethouder Anita van Loon van Zevenaar, die veel gesprekken heeft gevoerd over de omroep, bevestigt tegenover Omroep Gelderland dat met de installatie van het nieuwe bestuur de subsidiestop opgeheven wordt. De gemeentes houden nog wel een vinger aan de pols en gaan de situatie na de zomer evalueren.