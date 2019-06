Opening van Zutphens derde hotel laat nog even op zich wachten

Al een aantal jaar wordt er gesproken over een nieuw hotel-restaurant aan de Marspoortstraat. Na een moeizame verbouwing was de laatste hobbel voor de eigenaar een vergunning voor een luchtafvoersysteem op het dak. Die vergunning is inmiddels toegekend, maar volgens woordvoerder Patrick Dorrestein vergt het installeren van dit systeem meer tijd dan verwacht.

Technische voorwaarden

'Vanuit de gemeente moet dit systeem aan een aantal technische voorwaarden voldoen, alleen als dat allemaal in orde is kan het restaurant open', aldus Dorrestein. De geplande opening eind juni lijkt daarmee van de baan. 'Op dit moment is nog niet duidelijk hoeveel tijd de technische partij nodig heeft om het allemaal conform de richtlijnen van de vergunning te realiseren.'

Foto: Omroep Gelderland

De ADAS groep, het bedrijf van Ayhan Sahin, is eigenaar van Proeflokaal 'tOer. Sahin heeft vele horecazaken in Oost-Nederland. Dat de openingsdatum iets moet worden opgeschort is volgens Dorrestein geen probleem, omdat er meerdere projecten lopen. 'Op dit moment kijken we ook naar panden in Zwolle en Kampen. We zitten daarnaast in allerlei projecten- en verbouwingen.'

Hanze als thema

Op de gevel van het pand aan de Marspoortstraat staat nog altijd groot 'hotel-restaurant Hollands Glorie'. Dit concept wilde Sahin aanvankelijk al in 2017 toepassen in Zutphen. Een formule met een oer-Hollandse uitstraling, die in Deventer niet goed bleek te lopen, waarna het werd omgedoopt tot Proeflokaal 'tOer. 'Bezoekers kunnen straks proeven wat Hanze en Zutphen te betekenen hebben. Op het menu staan vijftig unieke, hippe hanzehapjes, waaronder ook diverse streekproducten.'

In het pand aan de Marspoortstraat was tot 2011 Berkhotel De Kloostertuin gevestigd. Sindsdien staat het leeg, nadat een eerder plan voor een restaurant niet van de grond kwam. Buurtbewoners hebben onlangs een sneak preview gekregen in het nieuwe hotel-restaurant. 'Ze waren erg enthousiast en moedigden ons aan om zo snel mogelijk open te gaan', aldus Dorrestein. Een nieuwe datum voor de opening is er nog niet bekend.