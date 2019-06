Buurtbewoners vechten tegen nieuw crematorium in Etten

Rinie Ketelaar woont met haar man Bennie in een boerderij pal naast het toekomstige crematorium. Haar nu nog landelijke uitzicht zal straks bestaan uit parkeerplaatsen, een schoorsteen en een uitstrooiveld. ‘Ik woon hier al mijn hele leven. We zien ‘s avonds de reeën en hazen lopen en dat zal dadelijk verstoord worden.’



Om straks elke dag met de dood geconfronteerd te worden vind Rinie dan ook lastig. ‘Je hoort en ziet straks het verdriet en in dit landelijke gebied rijkt het geluid ook nog eens heel ver. Ik ken ook veel mensen uit de buurt en als die straks voor een crematie hier langs gaan, dan komt het wel heel dicht bij je hart. Dat raakt mij elke keer.’

'De locatie voor dit crematorium deugt niet'

Ook andere omwonenden maken zich grote zorgen, met name over de verkeersveiligheid. De drukke provinciale weg (N335) kan straks met meerdere crematies op één dag tot gevaarlijke situaties leiden volgens de buurt. ‘De locatie voor dit crematorium deugt gewoon niet’, vertelt buurtbewoner Raynaldo van Baren. ‘Het zit aan een 80-kilometer weg en het is hier vaak druk. Als mensen straks vanaf het crematorium de weg op willen rijden, hebben ze hun hoofd er misschien niet bij en dan is het wachten op ongelukken.’



Van Baren woont aan de overkant van de weg waar het crematorium zou moeten komen. Mocht er straks een ongeluk gebeuren als verkeer afslaat, dan heb ik ze in mijn voortuin staan en mag ik eerste hulp gaan verlenen. Er moet eerst wat gebeuren, voordat er wat aan gedaan gaat worden.’

Weinig vertrouwen in een goede afloop

De gesprekken die buurtbewoners hebben gehad met initiatiefnemer GUV Uitvaartverzorging hebben volgens de buurt weinig opgeleverd. ‘We konden aangeven of we een boompje van drie of van vier meter wilden hebben en waar een lantaarnpaal moet komen’, aldus van Baren. ‘Er is nooit sprake van geweest of het crematorium naar achteren kon worden verplaatst of dat er gekeken kon worden naar een andere locatie. Het leek van tevoren al bekokstooft.’

GUV Uitvaartverzorging laat in een reactie weten dat het zich meerdere malen heeft ingespannen om er samen met buurtbewoners uit te komen, maar nu eerst de procedure bij de Raad van State wil afwachten. 'Ik heb weinig vertrouwen in een goede afloop, maar er gaan wel alles aan doen om dit tegen te houden', zegt van Baren. 'Wij snappen het plan van GUV als ondernemer, maar het gaat ons vooral om de locatie.'

'Wij wonen in Ziek, maar ik ben er ook ziek van'

Rinie Ketelaar hoopt haar leven lang in haar ouderlijk huis te kunnen blijven wonen, maar vreest wel voor haar woongenot. 'Misschien zitten we straks wel met een onverkoopbare woning, want wie wil er nu naast een crematorium wonen?', zegt Ketelaar. 'Het is mijn ouderlijk huis. Als mijn vader dit had moeten meemaken, dan draait hij zich om in zijn graf. Die zou heel boos zijn geworden. Voor mij is het ook veel te veel. Wij wonen in Ziek, maar ik ben er ook al heel lang ziek van."

Volgens Rinie zal het dan ook wel even slikken zijn als het crematorium er straks echt staat. 'We moeten straks maar zo min mogelijk die kant op kijken en verder met ons leven. Mijn man krijg ik hier niet weg. Hij is een geboren boerenman en die kan ik niet in een rijtjeswoning zetten. Dat wordt zijn dood. Mij zullen ze hier misschien nog wel weg krijgen.'