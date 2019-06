Mogelijke herstart geplaagde voetbalclub Fair Play

Het verdwijnen van de club, jaren geleden, verliep niet zonder slag of stoot. De club werd een aantal jaren geleden opgeheven omdat er naar eigen zeggen geen aanvaardbaar alternatief voor de voetbalvelden op de Sprokkelenburg werd aangeboden. De Sprokkelenburg zelf was bestemd voor woningbouw.

Fair Play ging uit van tegenwerking

De club ging uit van een bewuste actie tegen het voortbestaan van de club. Dat vermoeden werd een aantal jaren later bevestigd na een interview met een oud wethouder die sprak van een voetbalclub die als dekmantel diende voor andere zaken. 'Ik denk dat een aantal jongeren daar onzichtbaar kon vertoeven voor de samenleving. Ze hadden gewoon hele vervelende leden', aldus oud wethouder Roeland Geertzen toen.

De wethouder doelde daar op mogelijke criminele activiteiten van leden van de vereniging. Daarom zou de wethouder bewust een onuitvoerbaar voorstel hebben gedaan volgens de voetbalclub. Voor veel oud leden en andere was het aanleiding om aangifte te doen wegens onder andere smaad en machtsmisbruik door de wethouder. Justitie zag uiteindelijk geen rede tot vervolging van de oud wethouder.

Herstart nog geen gelopen race

Fair Play moet nog wel gebruik kunnen maken van velden in Culemborg. Volgens het bestuur is er ruimte op zondag, omdat er dan in Culemborg niet of nauwelijks gevoetbald wordt. Volgens de ChristenUnie wil het college pas in augustus een inventarisatie maken van de beschikbare velden.

Dat is te laat, want Fair Play moet voor half juni aan de KNVB laten weten of ze velden hebben om op te spelen. Fair Play wil komend seizoen al met de 3 seniorenteams beginnen.

Motie in voorbereiding

ChristenUnie en D66 hebben een motie in voorbereiding om het college te vragen haast te maken met de inventarisatie van de velden. Ook roept de motie op om 'de aanvraag van FairPlay te behandelen zonder hierin het verleden op een blokkerende wijze te betrekken'.

De partijen benadrukken ook dat het gezien het verleden van de club belangrijk is voor de gemeente om transparant te zijn. Dit ook omdat een goed onderzoek naar het verloop van de gebeurtenissen in het verleden nog niet heeft plaatsgevonden, terwijl dit wel in het Raadsprogramma was afgesproken.

Het college van Culemborg heeft nog niet gereageerd.